< sekcia Regióny
Bojnice počítajú v budúcom roku s financovaním investícií i z úveru
Miestne dane zostávajú na úrovni z tohto roka, rovnako je tomu i v prípade poplatku za komunálny odpad.
Autor TASR
Bojnice 20. novembra (TASR) - Samospráva Bojníc počíta v budúcom roku s financovaním niektorých kapitálových výdavkov z úverových zdrojov, rezervného fondu a poplatku za rozvoj. Na realizáciu investícií počíta však najmä s mimorozpočtovými prostriedkami z fondov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2026, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.
Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 14.454.451 eur, v rovnakej výške naplánovalo i svoje celkové výdavky.
Hlavný kontrolór Ľubomír Kutaš upozornil, že doba a situácia pri tvorbe rozpočtu a konsolidácii verejných financií je veľmi zložitá. Mesto malo podľa neho pred sebou ešte ťažkú úlohu vykorčuľovať zo zákona o rozpočtových pravidlách, kde boli nejasné stanoviská od vlády SR, vedenia štátu, Ministerstva financií SR. „Následne sme sa dopracovali k rozpočtu, ktorý je vyrovnaný, z môjho pohľadu akceptovateľný, svojím spôsobom finančne rizikový, ale nie natoľko rizikový, aby sme sa museli obávať. Hospodárenie v budúcom roku podľa tohto rozpočtu bude vyžadovať veľkú dávku prezieravosti, ostražitosti a nevyhneme sa zmenám schvaľovaným počas budúceho roka,“ skonštatoval Kutaš.
Samospráva musela podľa viceprimátorky Antónie Kováčovej Píšovej veľa položiek hlavne v príjmovej časti rozpočtu len odhadovať, čo sa pri závere roka nedeje. „V príjmovej časti je najvýznamnejšia podielová daň, ktorá je naviazaná na predpoklady výberu dane v ďalšom roku, čo je veľkým otáznikom po zavedení konsolidačných balíkov a prognózy štátu. Opierali sme sa o dáta z ministerstva financií, ktoré ich ešte upravovalo,“ spomenula Kováčová Píšová.
Tak, ako je rozpočet zostavený, by bol pre mesto podľa nej ideálny. „Vieme podľa neho fungovať. Tým, že máme rozbehnutých takmer 15 projektov, tieto všetky sme rozpočtovali s ohľadom na to, aby sme ich mali všetky detailne vykryté. Veľa projektových zámerov je krytých dotáciami,“ priblížila s tým, že mesto preto bude veľmi opatrné a do projektov pôjde len v prípade schválenia dotácií.
Samospráva plánuje zrealizovať viacero projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja, ide o vodozádržné opatrenia v mestskej knižnici, rekonštrukciu strechy Pivára, revitalizáciu sídliska Lúčky a plážového kúpaliska, ako i realizáciu autobusových prístreškov. Počíta tiež s vybudovaním kolumbária, rekonštrukciou verejného osvetlenia, rozhlasu v Dubnici či so zavedením množstvového zberu odpadu.
Miestne dane zostávajú na úrovni z tohto roka, rovnako je tomu i v prípade poplatku za komunálny odpad.
Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 14.454.451 eur, v rovnakej výške naplánovalo i svoje celkové výdavky.
Hlavný kontrolór Ľubomír Kutaš upozornil, že doba a situácia pri tvorbe rozpočtu a konsolidácii verejných financií je veľmi zložitá. Mesto malo podľa neho pred sebou ešte ťažkú úlohu vykorčuľovať zo zákona o rozpočtových pravidlách, kde boli nejasné stanoviská od vlády SR, vedenia štátu, Ministerstva financií SR. „Následne sme sa dopracovali k rozpočtu, ktorý je vyrovnaný, z môjho pohľadu akceptovateľný, svojím spôsobom finančne rizikový, ale nie natoľko rizikový, aby sme sa museli obávať. Hospodárenie v budúcom roku podľa tohto rozpočtu bude vyžadovať veľkú dávku prezieravosti, ostražitosti a nevyhneme sa zmenám schvaľovaným počas budúceho roka,“ skonštatoval Kutaš.
Samospráva musela podľa viceprimátorky Antónie Kováčovej Píšovej veľa položiek hlavne v príjmovej časti rozpočtu len odhadovať, čo sa pri závere roka nedeje. „V príjmovej časti je najvýznamnejšia podielová daň, ktorá je naviazaná na predpoklady výberu dane v ďalšom roku, čo je veľkým otáznikom po zavedení konsolidačných balíkov a prognózy štátu. Opierali sme sa o dáta z ministerstva financií, ktoré ich ešte upravovalo,“ spomenula Kováčová Píšová.
Tak, ako je rozpočet zostavený, by bol pre mesto podľa nej ideálny. „Vieme podľa neho fungovať. Tým, že máme rozbehnutých takmer 15 projektov, tieto všetky sme rozpočtovali s ohľadom na to, aby sme ich mali všetky detailne vykryté. Veľa projektových zámerov je krytých dotáciami,“ priblížila s tým, že mesto preto bude veľmi opatrné a do projektov pôjde len v prípade schválenia dotácií.
Samospráva plánuje zrealizovať viacero projektov v rámci udržateľného mestského rozvoja, ide o vodozádržné opatrenia v mestskej knižnici, rekonštrukciu strechy Pivára, revitalizáciu sídliska Lúčky a plážového kúpaliska, ako i realizáciu autobusových prístreškov. Počíta tiež s vybudovaním kolumbária, rekonštrukciou verejného osvetlenia, rozhlasu v Dubnici či so zavedením množstvového zberu odpadu.
Miestne dane zostávajú na úrovni z tohto roka, rovnako je tomu i v prípade poplatku za komunálny odpad.