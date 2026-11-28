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Bojnice pokračujú v obnove vnútrobloku na sídlisku Lúčky
Plocha má z vtáčej perspektívy tvar slimáka, ten radnica v rámci projektu zachová.
Autor TASR
Bojnice 28. novembra (TASR) - Mesto Bojnice pokračuje s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Lúčky. Projekt prinesie obnovu zelene, povrchov či hracích prvkov v priestore, ktorý je vymedzený ulicami Lúčky, SNP a Nemocničná. Samospráva investíciu vo výške približne 233.000 eur financuje z Programu Slovensko.
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová podotkla, že priestor sídliska si zaslúžil revitalizáciu, nachádza sa tam veľa rodín s deťmi, ktoré sú i cieľovou skupinou prác.
O obnovu ihriska, ktoré je súčasťou vnútrobloku, žiadali mesto i obyvatelia pred niekoľkými rokmi prostredníctvom petície, neskôr v rámci participatívneho rozpočtu. „Keď sme spúšťali prvý cyklus participatívneho rozpočtu pred tromi rokmi, tak práve aj zo sídliska Lúčky bola požiadavka na nové hracie prvky na ihrisku,“ spomenula Kováčová Píšová.
Hlavná časť projektu podľa vedúceho oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andreja Prša pozostáva z výmeny starých asfaltových a na viacerých miestach poškodených spevnených plôch za priepustnú dlažbu. „Ďalšími prvkami sú detské prvky, ktoré budú všetky vymenené, ďalšie doplníme. V neposlednom rade ide aj o revitalizáciu samotnej zelenej časti, čiže výmena zelených plôch a výsadba stromov,“ priblížil Pršo.
Plocha má z vtáčej perspektívy tvar slimáka, ten radnica v rámci projektu zachová.
Stavenisko firme radnica odovzdala v polovici októbra, práce má dokončiť do šiestich mesiacov.
Samospráva na revitalizáciu priestoru získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Tento projekt je zaradený v kooperačnej rade udržateľného mestského rozvoja. Ide o dotačnú schému tzv. zelená - modrá, kde sa revitalizujú verejné priestranstvá. Celkové oprávnené náklady nám schválili vo výške 235.000 eur, z toho NFP je vo výške 216.000 eur. Spoluúčasť mesta je tak vo výške osem percent,“ ozrejmila Kováčová Píšová.
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová podotkla, že priestor sídliska si zaslúžil revitalizáciu, nachádza sa tam veľa rodín s deťmi, ktoré sú i cieľovou skupinou prác.
O obnovu ihriska, ktoré je súčasťou vnútrobloku, žiadali mesto i obyvatelia pred niekoľkými rokmi prostredníctvom petície, neskôr v rámci participatívneho rozpočtu. „Keď sme spúšťali prvý cyklus participatívneho rozpočtu pred tromi rokmi, tak práve aj zo sídliska Lúčky bola požiadavka na nové hracie prvky na ihrisku,“ spomenula Kováčová Píšová.
Hlavná časť projektu podľa vedúceho oddelenia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mestského úradu Andreja Prša pozostáva z výmeny starých asfaltových a na viacerých miestach poškodených spevnených plôch za priepustnú dlažbu. „Ďalšími prvkami sú detské prvky, ktoré budú všetky vymenené, ďalšie doplníme. V neposlednom rade ide aj o revitalizáciu samotnej zelenej časti, čiže výmena zelených plôch a výsadba stromov,“ priblížil Pršo.
Plocha má z vtáčej perspektívy tvar slimáka, ten radnica v rámci projektu zachová.
Stavenisko firme radnica odovzdala v polovici októbra, práce má dokončiť do šiestich mesiacov.
Samospráva na revitalizáciu priestoru získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Tento projekt je zaradený v kooperačnej rade udržateľného mestského rozvoja. Ide o dotačnú schému tzv. zelená - modrá, kde sa revitalizujú verejné priestranstvá. Celkové oprávnené náklady nám schválili vo výške 235.000 eur, z toho NFP je vo výške 216.000 eur. Spoluúčasť mesta je tak vo výške osem percent,“ ozrejmila Kováčová Píšová.