Bojnice pristúpili k ďalším avizovaným úpravám parkovania

Bojnice 4. februára (TASR) - Mesto Bojnice pristúpilo k ďalším avizovaným zmenám v parkovacej politike. Od začiatku februára sú účinné viaceré úpravy, ktoré prinesú lacnejšie parkovanie i skrátenie času jeho úhrady. Informovala o tom mestská spoločnosť Služby mesta Bojnice (SMB) na sociálnej sieti.



Prevádzková doba spoplatneného parkovania sa skrátila. Vodiči za odstavenie vozidla v zóne budú platiť od 7.00 do 17.00 h, pôvodne trvala prevádzka do 19.00 h.



Samospráva rovnako pristúpila k zníženiu ceny za prvú hodinu parkovania, namiesto dvoch eur to je jedno euro. Na začiatku zimnej sezóny znížili SMB i úhradu za odstavenie vozidla na centrálnom mestskom parkovisku, vodiči tam naďalej za parkovanie do troch hodín zaplatia tri eurá namiesto siedmich eur.



Úpravy parkovacieho systému schválili mestskí poslanci prostredníctvom príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na svojom rokovaní vlani koncom novembra. Zmeny v parkovacom systéme pripravovalo mesto niekoľko mesiacov, od septembra 2024 zbieralo pripomienky i od obyvateľov. Nové VZN rovnako prinieslo navýšenie návštevníckeho paušálu z 20 hodín na 200 hodín. Bezplatné parkovanie majú držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP), od platby za parkovanie sú oslobodené i zvláštne služby a mestské organizácie pri výkone služby. V zmysle zmien ŤZP a obyvatelia nad 65 rokov zaplatia za rezidentskú kartu menšiu sumu.