Bojnice pristúpili k vypínaniu verejného osvetlenia, snažia sa ušetriť

Bojnice 1. februára (TASR) - Samospráva Bojníc pristúpila od polovice januára k vypínaniu verejného osvetlenia v neskorých nočných hodinách. Pre obmedzenie svietenia sa rozhodla pre vysoké náklady na elektrickú energiu. Po novom vypína i každú druhú, prípadne tretiu lampu. Úsporu za zimné obdobie odhadla na viac ako 50.000 eur.



K pomerne nepopulárnemu opatreniu pristúpilo mesto od 16. januára, najskôr vypínalo verejné osvetlenie od 23.30 h do 5.00 h, potom aj na základe podnetov občanov posunulo čas od polnoci do 4.30 h, spomenul primátor Ladislav Smatana. "Nejde o veľmi dlhú dobu, ale vieme tak ušetriť viac ako 50.000 eur, čo je pre nás veľmi dôležité, keďže energie máme obstarané do nejakého obdobia a po ňom sa bojíme, či to nebude i šesťkrát drahšie," podotkol Smatana. Ak sa mestu podľa neho podarí obstarať energie za dobrú cenu, je možné, že opatrenie aj zruší.



"Pôvodne sme rozmýšľali o dvoch alternatívach, prvá počítala s vypnutím každej druhej, prípadne tretej lampy počas celej doby svietenia. Druhá s týmto jednorazovým opatrením v čase, keď nepredpokladáme, že by bol nejaký pohyb v meste," ozrejmil primátor.



Pre druhú alternatívu sa podľa neho mesto rozhodlo aj z toho dôvodu, že verejné osvetlenie v Bojniciach je veľmi zastaralé a vypínanie jednotlivých lámp sa nedá realizovať z centrálneho pultu či mobilnej aplikácie, ale musí sa urobiť mechanicky, čo trvá nejakú dobu. "Keď sa aj k takémuto opatreniu pristúpilo v minulosti, niektorí ľudia sa cítili znevýhodnení, že pred ich domom sa nesvieti. Ale akceptujeme požiadavky občanov a aj tým zastaralým spôsobom chodíme po meste a vypíname mechanicky každú druhú, tretiu lampu," priblížil s tým, že mesto tak po novom pristúpilo ku kombinácii oboch opatrení.



Vypínanie lámp kritizovalo viacero obyvateľov na sociálnej sieti. "Ďakujem obyvateľom za trpezlivosť. Je to vec, ktorá sa nám nerobí ľahko, aj keď optický smog je veľký. Na druhú stranu som mal aj niekoľko pozitívnych ohlasov, že spánok majú úplne iný, keď je úplná tma. Sú na to rôzne názory, chápeme aj bezpečnosť a všetky ostatné veci," reagoval primátor.



Komplexnú rekonštrukciu zastaralého verejného osvetlenia chcelo mesto zrealizovať i počas uplynulých volebných období, projekty však nakoniec nevyšli. Súčasné vedenie Bojníc deklarovalo, že chce problém vyriešiť. "V utorok (31. 1.) sme mali stretnutie so zástupcami jednej firmy, ktorá nám má dať návrhy na zlepšenie energetickej náročnosti niektorých budov i verejného osvetlenia," dodal Smatana.