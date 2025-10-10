< sekcia Regióny
Bojnice sa uchádzajú o zdroje na rekonštrukciu južného krídla Pivára
Viceprimátorka pripomenula, že samospráva má schválený projektový zámer na rekonštrukciu strechy južného krídla budovy Pivára.
Bojnice 10. októbra (TASR) - Mesto Bojnice sa uchádza o mimorozpočtové zdroje na čiastočnú rekonštrukciu Meštianskeho domu. Na obnovu strechy južného krídla Pivára a úpravu átria budovy žiada nenávratný finančný príspevok z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podanie žiadosti odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom septembra.
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová pripomenula, že samospráva má schválený projektový zámer na rekonštrukciu strechy južného krídla budovy Pivára z integrovaných územných investícií v rámci územia udržateľného mestského rozvoja s alokáciou 800.000 eur. „Dnes vieme, že to nie je len o streche, ide o investíciu vo výške viac ako milión eur. Spolu so strechou je potrebné riešiť aj podbetónovanie základov pre statiku a taktiež zbúranie objektov, ktoré sa nachádzajú v línii tam, kde má podbetónovanie byť,“ vysvetlila.
Rozpočet investície odhadla samospráva na asi 1,081 milióna eur, celkové oprávnené výdavky sú vo výške 800.000 eur, mesto by sa na financovaní malo podieľať ôsmimi percentami z celkových oprávnených výdavkov, čo je suma vo výške 68.000 eur. Neoprávnené výdavky projektu sú tak vo výške približne 281.000 eur, na ktoré mesto podľa Kováčovej Píšovej nie je pripravené. „Spúšťame verejné obstarávanie, na základe neho budeme vidieť, koľko peňazí potrebujeme. Pokiaľ bude nutné zvýšenie alokácie, budeme to žiadať. Uvidíme, ako sa dohodneme v rámci kooperačnej rady a či to bude vôbec možné,“ podotkla.
Zámerom mesta je komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky. „My sme 30. apríla podali žiadosť na komplexnú rekonštrukciu budovy. Ide o Modernizačný fond z Environmentálneho fondu. Dnes ešte nemáme výsledok, podľa našich informácií fond zabezpečuje formálnu kontrolu žiadostí. Vieme, že alokácia bola 200 miliónov eur, ale požiadaviek je päťnásobne viac,“ priblížila Kováčová Píšová.
Strechu musí riešiť samospráva podľa nej prioritne, keďže v súvislosti s jej stavom nariadil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne stavebný dohľad. „Pôvodný termín hovoril o tom, že strechu musíme zrekonštruovať do 30. októbra. Len finančné zdroje na to mesto nemá, preto sa pokúšame získať akýmkoľvek spôsobom dotačné peniaze,“ dodala.
Barokový nárožný Meštiansky dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Má štvorkrídlový uzavretý pôdorys a dve poschodia. V súčasnosti v ňom sídli viacero komerčných prevádzok, ako i obradná miestnosť mesta. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1963.
