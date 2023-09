Bojnice si pripomínajú výročie prvej písomnej zmienky

Na snímke oslavy 910. výročia prvej písomnej zmienky o Bojniciach v sobotu 16. septembra 2023. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Bojnice 16. septembra (TASR) - Mesto Bojnice si tento víkend pripomína 910. výročie prvej písomnej zmienky. Oslavy sa začali v piatok (15 .9.) a potrvajú do nedele (17. 9.), slávnostne ich otvorili v sobotu dopoludnia. Súčasťou programu sú aktivity pre deti i dospelých, divadelné predstavenia, remeselný jarmok či dobové podujatia.Program pripravilo Kultúrne centrum (KC) Bojnice v spolupráci s mestom.načrtol riaditeľ KC Vojtech Bartko.Prvý deň osláv bol podľa neho venovaný zábave, keďže ide o 910. výročie prvej písomnej zmienky o podhradí, zabávalo sa tak podhradie. Program počas dňa bol venovaný deťom, večer koncertu umelcov i diskotéke s DJ-om, zároveň mesto odovzdávalo ocenenia.doplnil Bartko.Súčasťou otvorenia osláv bolo i ukončenie letnej turistickej sezóny. Tú hodnotí Oblastná organizácia cestovného ruchu Región horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB) ako úspešnú, konkrétne čísla však k dispozícii podľa výkonnej riaditeľky OOCR Andrey Freimann ešte nemá.zhodnotila Freimann. Do regiónu podľa nej zavítali i zahraniční návštevníci, bolo ich viac ako pred pandémiou.skonštatovala.Bojnice sú pre primátora Ladislava Smatanu podľa jeho slov srdcovkou, zároveň i výzvou. "Veľmi symbolický je nápis na severnej stene kostolnej veže pod hodinami. Je tam citácia z písma Rimanom, kde je napísané: už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. I my by sme sa mali prebudiť zo sna," podotkol Smatana.Každá takáto príležitosť, akou sú i oslavy výročia, je podľa neho veľmi dobrá v tom, že rovnako ako človek, tak aj mesto sa môže pri takýchto príležitostiach zamyslieť, pozrieť sa späť a ísť vpred.