Bojnické technické služby majú nové komunálne vozidlo

Bojnice 22. januára (TASR) - Pracovníci Technických služieb (TS) Bojnice majú k dispozícii nové univerzálne komunálne vozidlo. Nákupom novej techniky, ktorú bude využívať na viacero účelov, sa snaží príspevková organizácia mesta znížiť investičný dlh.



"Malé komunálne vozidlo je po siedmich rokoch konečne obnova techniky na TS, keďže náš vozový park je značne zastaralý," povedal pre TASR riaditeľ TS Roman Hlaváč.



Nové auto podľa neho nahradí starú multikáru, ktorú vyrobili ešte v roku 1989 a má zlý technický stav. "Na vozidle sa dá univerzálne meniť nadstavba, prioritne sú tieto autá určené do malých miest a obcí na údržbu parkov, autobusových zastávok, vývoz malých nádob na odpad, odpadu z trávnatých plôch," priblížil.



Vozidlo zakúpili TS s univerzálnou nadstavbou, ktorá sa hodí na zber malých nádob, odpadu z lístia, konárov. "Má paketovaciu nadstavbu, dokúpili sme i prednú traktorovú radlicu, ktorú využijeme pri zimnej údržbe. Plánujeme ešte zakúpiť cisternu na polievanie plôch," doplnil Hlaváč.



TS pristúpili od začiatku tohto roka i k zmene systému zberu triedených zložiek odpadu. "Občania boli doteraz zvyknutí zbierať zvlášť plasty, sklo a kompozitné materiály. V súčasnej dobe prechádzame na zber trojkombinácie, kde sa do jednej nádoby budú zbierať plasty, obaly z nápojov a obaly z kompozitných materiálov," ozrejmil riaditeľ TS.



Príspevková organizácia mesta tým podľa neho sleduje vyššiu vyťažiteľnosť nádob a vyšší obrat odvozu nádob k spracovateľovi. "Keďže sa na Slovensku rozbehol zber zálohovací systém fliaš a občania ich veľmi poctivo vracajú, tým sa nám v nádobách uvoľnilo miesto, ktoré zaplníme zberom trojkombinácie. Prioritným cieľom je ušetrenie financií. Aj vozidlo, ktoré sme zakúpili, nám pomôže so zberom separovaných zložiek," dodal.