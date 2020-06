V Bojniciach obnovia činnosť turisticko-informačnej kancelárie

Bojnice 1. júna (TASR) – Bojnická samospráva od tohto týždňa obnoví prevádzku turisticko-informačnej kancelárie (TIK). Styčný bod pre turistov v centre cestovného ruchu na hornej Nitre bol zatvorený viac ako rok, a to vrátane minuloročnej letnej turistickej sezóny.



"S uvoľnením prijatých opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky sa otvorili možnosti aj pre návštevníkov Bojníc opätovne začať využívať služby cestovného ruchu a gastronómie," uviedol prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.



Služby informačnej kancelárie v polyfunkčnom objekte na Hurbanovom námestí bude pre návštevníkov mesta a regiónu podľa neho poskytovať samospráva od utorka do nedele v čase od 8:00 do 16:00. "Postupne plánujeme rozšíriť poskytovanie služieb na celý týždeň a predĺžiť aj čas poskytovania služieb," avizoval.



Pracovníci TIK Bojnice budú záujemcom poskytovať informácie o kultúrnych, prírodných a historických pamiatkach, možnostiach športovania a relaxu, podujatiach, ubytovacích a stravovacích zariadeniach či službách. "Tiež budú ponúkať služby, propagačné materiály, turistické mapy, knihy, suveníry či pohľadnice," doplnil Palacka.



Všetky informácie o TIK nájdu turisti i na webovej stránke mesta, v dohľadnej dobe mesto spustí aj samostatnú stránku TIK Bojnice a nový profil na sociálnych sieťach.



TIK zostala zatvorená od novembra 2018 po tom, ako predchádzajúci nájomca vypovedal zmluvu. Mestskí poslanci sa otázkou prevádzkovania informačného bodu pre turistov zaoberali opakovane. Jedným z riešení malo byť, že by ho prevádzkovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice. Tá to však odmietla.