Bojnice začali komunikovať s obyvateľmi cez novú mobilnú aplikáciu

Bojnice 28. januára (TASR) - Samospráva kúpeľného mesta Bojnice začala komunikovať so svojimi obyvateľmi cez novú mobilnú aplikáciu. Koncept aplikácie SOM - správy o meste im môže nahradiť miestny rozhlas, noviny či SMS správy.



"Ide o novú aplikáciu, ktorá má moderný dizajn, slúžiť bude na informovanie našich občanov. Nájdu tam všetky informácie týkajúce sa mesta, od kontaktov na zamestnancov úradu, noviniek o dianí v meste po informácie o kultúre," načrtol prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.



Aplikácia je podľa neho dostupná pre smartfóny s operačným systémom Android i iOS, obyvatelia si tak môžu nastaviť i notifikácie, ktoré ich upozornia na novinky. "Zatiaľ je v skúšobnej prevádzke, do ostrej prevádzky ju chceme spustiť od 1. februára. Skúšobnú dobu máme nastavenú na dva mesiace, uvidíme, aký bude o aplikáciu záujem," ozrejmil.



Zámerom mesta je osloviť mladších obyvateľov, ktorých chce pútavou formou informovať o dianí v meste, dodal Palacka.



Informácie o aplikácii vrátane návodu, ako si ju stiahnuť do mobilných telefónov, nájdu obyvatelia na webovej stránke mesta.