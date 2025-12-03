< sekcia Regióny
Bojnice zavedú množstvový zber odpadu, vybudujú uzamykateľné stojiská
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 229.362,20 eura, NFP je vo výške 211.013,22 eura.
Autor TASR
Bojnice 3. decembra (TASR) - Mesto Bojnice zavedie množstvový zber komunálneho odpadu, na sídlisku Lúčky a na Jánošíkovej ulici vybuduje i uzamykateľné stojiská. Na projekt získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 211.000 eur z Programu Slovensko.
Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt zavádzania množstvového zberu schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom novembra, žiadosť mestu schválil riadiaci orgán koncom októbra. „Cieľom projektu je vo finále znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu, aby sme sa priblížili aspoň na priemernú hodnotu v rámci Slovenska, pretože vykazujeme na obyvateľa o 17 kilogramov odpadu viac, ako je priemer na Slovensku,“ spomenula viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.
Samospráva v rámci projektu podľa nej bude riešiť viaceré aktivity. „V prvom rade ide o vybudovanie desiatich uzamykateľných stojísk, deväť sa bude nachádzať na sídlisku Lúčky a jedno na Jánošíkovej ulici. Sľubujeme si od toho, že keď sa stojiská uzamknú a budú mať k nim prístup len konkrétni obyvatelia, nebudú tam odkladať odpad aj cudzie osoby, čo sa dnes deje,“ priblížila.
Radnica sa zároveň pripravuje na inštaláciu čipov na všetky nádoby na odpad, čo prinesie väčšiu adresnosť pri produkcii odpadu. Kováčová Píšová upozornila, že mesto zatiaľ počíta s neváženým množstvovým zberom, zberová spoločnosť však bude odpad vážiť. „Budeme tak disponovať informáciou, s ktorou vieme potom pracovať. Vo finále to bude pozitívum pre obyvateľa či právnickú osobu, tí budú platiť len za odpad, ktorý vyprodukujú,“ avizovala zástupkyňa primátora. Aktuálny projekt je podľa nej prvým krokom, bez čipov a uzamykania stojísk by vážený množstvový zber mesto nevedelo zrealizovať.
Čipy zabezpečí mesto na všetky nádoby, s ich inštaláciou pre právnické osoby začalo už v tomto roku z vlastných zdrojov. „Tam už zbierame dáta, možno v budúcom roku budeme vedieť poskytnúť informáciu, koľko kilogramov odpadu právnické osoby produkujú,“ doplnila viceprimátorka.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 229.362,20 eura, NFP je vo výške 211.013,22 eura. Na financovaní aktivít sa tak bude samospráva podieľať sumou vo výške 18.348,98 eura.
Odpadového hospodárstva sa týka i projekt zefektívnenia systému triedeného zberu odpadov, na ktorý získala príspevková organizácia mesta - Technické služby, NFP vo výške viac ako 146.000 eur z Programu Slovensko. Za financie nakúpili ramenový nosič kontajnerov, veľkoobjemové kontajnery určené na nakladanie s triedeným odpadom a kancelársky kontajner, ktorý slúži ako zázemie obsluhy zberného dvora.
Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt zavádzania množstvového zberu schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom novembra, žiadosť mestu schválil riadiaci orgán koncom októbra. „Cieľom projektu je vo finále znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu, aby sme sa priblížili aspoň na priemernú hodnotu v rámci Slovenska, pretože vykazujeme na obyvateľa o 17 kilogramov odpadu viac, ako je priemer na Slovensku,“ spomenula viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.
Samospráva v rámci projektu podľa nej bude riešiť viaceré aktivity. „V prvom rade ide o vybudovanie desiatich uzamykateľných stojísk, deväť sa bude nachádzať na sídlisku Lúčky a jedno na Jánošíkovej ulici. Sľubujeme si od toho, že keď sa stojiská uzamknú a budú mať k nim prístup len konkrétni obyvatelia, nebudú tam odkladať odpad aj cudzie osoby, čo sa dnes deje,“ priblížila.
Radnica sa zároveň pripravuje na inštaláciu čipov na všetky nádoby na odpad, čo prinesie väčšiu adresnosť pri produkcii odpadu. Kováčová Píšová upozornila, že mesto zatiaľ počíta s neváženým množstvovým zberom, zberová spoločnosť však bude odpad vážiť. „Budeme tak disponovať informáciou, s ktorou vieme potom pracovať. Vo finále to bude pozitívum pre obyvateľa či právnickú osobu, tí budú platiť len za odpad, ktorý vyprodukujú,“ avizovala zástupkyňa primátora. Aktuálny projekt je podľa nej prvým krokom, bez čipov a uzamykania stojísk by vážený množstvový zber mesto nevedelo zrealizovať.
Čipy zabezpečí mesto na všetky nádoby, s ich inštaláciou pre právnické osoby začalo už v tomto roku z vlastných zdrojov. „Tam už zbierame dáta, možno v budúcom roku budeme vedieť poskytnúť informáciu, koľko kilogramov odpadu právnické osoby produkujú,“ doplnila viceprimátorka.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 229.362,20 eura, NFP je vo výške 211.013,22 eura. Na financovaní aktivít sa tak bude samospráva podieľať sumou vo výške 18.348,98 eura.
Odpadového hospodárstva sa týka i projekt zefektívnenia systému triedeného zberu odpadov, na ktorý získala príspevková organizácia mesta - Technické služby, NFP vo výške viac ako 146.000 eur z Programu Slovensko. Za financie nakúpili ramenový nosič kontajnerov, veľkoobjemové kontajnery určené na nakladanie s triedeným odpadom a kancelársky kontajner, ktorý slúži ako zázemie obsluhy zberného dvora.