Múzejníčka odhalila príbeh obrazu na Bojnickom zámku

Bojnice 4. januára (TASR) - Múzejníčka zo Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Katarína Malečková odhalila príbeh, ktorý sa doposiaľ skrýval za jedným z obrazov z tamojšieho zbierkového fondu. Namaľovaný je na ňom Jozef I. krátko po tom, ako ho korunovali za cisára. Obraz podľa jej objavu patril k zbierkam grófa Jána Františka Pálfiho.



"Nevieme, kde ho gróf kúpil, ale vieme, že bol súčasťou zbierok v kaštieli v Kráľovej pri Senci, čo bolo rodové sídlo Pálfiovcov. Na piešťanskej dražbe v roku 1924 bol predaný, bol aj v aukčnom katalógu. Pravdepodobne ho kúpil Karol Stummer, ktorý mal kaštieľ v Tovarníkoch a bol veľkým zberateľom umenia," spomenula historička umenia.



V 50. rokoch 20. storočia obraz v rámci konfiškácie súkromného majetku štátom podľa nej priviezli na Bojnický zámok, ktorý bol zvozovým miestom pre kaštiele z územia hornej Nitry.



"Ide o veľký portrét mladíka v divadelnom, veľmi bohatom barokovom kostýme. Mojím ďalším pátraním som zistila, že je oblečený v divadelnom kostýme z predstavenia, ktoré sa odohralo v roku 1667 vo Viedni. Volalo sa Contesa dell Aria e dell Acqua, ako súboj vody a živlov. Obrovské predstavenie bolo súčasťou dvojročných svadobných osláv Leopolda I. Habsburského so španielskou infantkou Margarétou Teréziou," priblížila ďalej Malečková.



K objavu dopomohli Malečkovej jej kolegovia z odborných kruhov, mladíka na obraze identifikoval jej kolega z Kroměříža. "Na obraze je cisár Jozef I., syn Leopolda z jeho tretieho manželstva. Je tam namaľovaný krátko po korunovácii, ako bol zvolený za rímsko-nemeckého cisára. Má na sebe bohatý kostým s obrovskou korunou, perím, šaty sú pošité drahými kameňmi. Pri nohách mu pridržiava plášť černoch. Už to poukazuje na to, že portrétovaný mal vysoký status," dodala historička umenia.



Príbeh obrazu bol súčasťou konferencie Família Pálfi, ktorá sa konala na zámku vlani na jeseň. Múzeum tento rok vydá zborník príspevkov z tohto podujatia.