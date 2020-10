Koronavírus: Bojnická nemocnica bojuje s nedostatkom lôžok

Bojnice 22. októbra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach takmer naplnila svoju lôžkovú kapacitu pre pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus. Zdravotnícke zariadenie tiež eviduje desiatky pozitívnych zamestnancov, ktorí sú buď pozitívni, alebo v karanténe.



"Situácia je kritická. Podľa príkazu Ministerstva zdravotníctva SR máme reprofilizovaných desať percent lôžkového fondu, čo pre naše zariadenie zodpovedá 52 lôžkam, ktoré sme počas necelého týždňa reprofilizovali a nachystali," povedal námestník liečebno-preventívnej starostlivosti bojnickej nemocnice Milan Henčel.



V utorok (20. 10.) mala nemocnica podľa neho zaplnené všetky reprofilizované lôžka s tým, že čakala na výsledky PCR testov, keďže u niektorých pacientov potvrdili nový koronavírus a niektorí sú suspektní, čakajúci na výsledok. "Ak je pacient negatívny, prekladá sa na štandardné oddelenie alebo môže ísť do domácej starostlivosti, ak mu to zdravotný stav dovoľuje. V prípade, ak je pozitívny, môžeme zlučovať lôžka. Samozrejme, suspektní pacienti sú vždy na izolovanom lôžku, takže i tam máme priestorový problém," priblížil.



Nemocnica nemá dostatok zdravotníckeho personálu, zatvorila niektoré oddelenia. Rovnako obmedzila plánované operácie. Personál, ktorý sa uvoľnil, využila nemocnica na starostlivosť o pozitívnych a suspektných pacientov. "Disponujeme deviatimi prístrojmi na umelú pľúcnu ventiláciu, minulý týždeň sme dostali z ministerstva ďalšie tri. Sme tak pripravení," doplnil Henčel.



Zdravotnícke zariadenie v súčasnosti eviduje 49 zamestnancov, ktorí sú buď pozitívni, alebo v karanténe, z toho je päť nezdravotníckych zamestnancov.



Nemocnica v Bojniciach má podľa informácií Ministerstva zdravotníctva SR ešte kapacitu na prijatie pacientov s ochorením COVID-19, reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. S cieľom dosiahnutia lepšej koordinácie nemocníc, ako aj operačných centier záchrannej zdravotnej služby má podľa nej ministerstvo zdravotníctva zriadené operačné stredisko, ktoré je pripravené zaoberať sa podnetmi od jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. K dispozícii je tiež podľa nej krízová linka, ktorá funguje nonstop.



"Reprofilizovaných na účel hospitalizácie pre pacientov s ochorením COVID-19 je aktuálne približne 2000 lôžok. Máme pripravené aj ďalšie fázy reprofilizácie, ku ktorým budeme pristupovať postupne, prihliadajúc na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine," doplnila Eliášová.



Ministerstvo podľa nej situáciu v nemocniciach veľmi pozorne sleduje, na dennej báze zasadá odborný tím, ktorý v predstihu nastavuje opatrenia tak, aby pacienti na Slovensku mali zabezpečenú dostupnú potrebnú zdravotnú starostlivosť.