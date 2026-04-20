Bojnická nemocnica bude 8. mája fungovať v režime sviatku
Akútna zdravotná starostlivosť bude podľa nemocnice plne zabezpečená, urgentný príjem funguje bez obmedzenia.
Autor TASR
Bojnice 20. apríla (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude 8. mája fungovať v režime štátneho sviatku. Ambulancie zostanú zatvorené, rovnako aj nemocničná lekáreň. Plánované vyšetrenia či operácie presunú na iné termíny. Nemocnica o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Ak boli pacienti na 8. mája objednaní, nemocnica ich bude kontaktovať, aby im ponúkla náhradný termín,“ doplnilo zdravotnícke zariadenie.
Akútna zdravotná starostlivosť bude podľa neho plne zabezpečená, urgentný príjem funguje bez obmedzenia.
