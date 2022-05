Bojnická nemocnica bude mať nové oddelenie intenzívnej medicíny

Bojnice 11. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude mať nové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Jeho vybudovanie tam plánuje zabezpečiť Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa stavebných prác.



"Projekt rieši vybudovanie nového OAIM v bloku E na mieste súčasného ortopedického oddelenia. Prestavba priestorov predpokladá vybudovanie všetkých prevádzkových priestorov a príslušného zázemia oddelenia tak, aby spĺňali požiadavky na priestory kladené hygienickými predpismi a normami," konkretizoval TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Cieľom je podľa neho vytvorenie siedmich samostatných lôžkových boxov a dvoch izolačných miestností s filtrami a tiež zákrokovej miestnosti so samostatným filtrom.



Náklady na stavebné práce odhadla krajská samospráva na 3.135.075,48 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.



Samostatné OAIM v podstate v nemocnici nie je, urobené bolo z chodieb a izieb pri nich, spomenul pred časom predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že do vybudovania i vybavenia plánuje kraj investovať 5,2 milióna eur.