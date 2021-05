Bojnická nemocnica bude mať nové prístrojové vybavenie

Bojnice 6. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude mať nové prístrojové vybavenie. Zdravotnícku techniku zakúpi z fondov Európskej únie, slúžiť bude na zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň. Informoval o tom námestník riaditeľa pre technicko-hospodársky úsek bojnickej NsP Jozef Stopka.



"Konkrétnym cieľom projektu je posilnenie kapacít v zdravotníctve ako reakcia na pandémiu nového koronavírusu a jeho hlavnou aktivitou je vybavenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zdravotníckou technikou a zariadeniami pre prevenciu, diagnostiku a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých na COVID-19," uviedol Stopka.



Finančné prostriedky podľa neho využije nemocnica na nákup diagnostickej zdravotníckej techniky a zariadení. "Pôjde okrem iného o päť EKG prístrojov s príslušenstvom, mobilný digitálny RTG prístroj pre skiagrafiu, tri ventilátory na pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov, päť monitorov vitálnych funkcií," priblížil.



Nemocnica zakúpi i infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta, prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO, transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI, 75 akútnych polohovateľných lôžok, 60 štandardných lôžok, USG prístroj, tri defibrilátory, prenosný ultrazvuk, laparoskopický HD videosystém za takmer 160.000 eur, termokamerový systém, parný sterilizátor či ochranné pomôcky.



Na nákup prístrojového vybavenia dostane NsP od Ministerstva zdravotníctva SR nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1.655.030,87 eura, celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1.742.137,75 eura. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ nemocnice poskytne NsP na spolufinancovanie sumu 87.106,89 eura. Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 4. mája.



"NsP Prievidza získa najväčší balík peňazí zo všetkých troch nemocníc, ktorých zriaďovateľom je TSK. NFP výrazne pomôže bojnickej nemocnici v pokračujúcom procese jej modernizácie, čo určite ocenia nielen zdravotnícki zamestnanci, ale hlavne jej pacienti," dodal Stopka.