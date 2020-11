Bojnická nemocnica bude mať nový urgentný príjem

Bojnice 18. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude mať nový urgentný príjem. Nový pavilón má byť šetrný k životnému prostrediu a má byť jedným z najmodernejších na Slovensku. Jeho výstavbu za viac ako 3,6 milióna eur bude financovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je zriaďovateľom nemocnice.



Vybudovaním nového pavilónu urgentného príjmu TSK, ako i nemocnica reagujú na zmenu noriem a zákonov, keďže starý príjem už nevyhovuje aktuálnym požiadavkám, povedal v stredu po poklepaní základného kameňa stavby predseda TSK Jaroslav Baška.



Celú investíciu vo výške viac ako 3,6 milióna eur podľa neho krajská samospráva hradí zo svojho rozpočtu. "Výstavba bude trvať celý budúci rok, urgentný príjem by sa mal otvoriť na jar alebo vo februári 2022," doplnil.



Pavilón má mať prvky šetrný k životnému prostrediu. "Budova bude jednopodlažná, bude mať v strede átrium a pochôdznu strechu s rôznymi zelenými prvkami. Bude tak vychádzať v ústrety k ochrane životného prostredia," skonštatoval predseda TSK.



V pavilóne budú vyšetrovne traumatológie, chirurgie, psychiatrický príjem, priestor na urgentnú medicínu či expektačné lôžka pre pacientov, ktorým podávajú liečbu. "Nový urgentný príjem by mať spĺňať všetky požiadavky najnovšej medicíny. Mal by byť komfortne vybavený pre pacientov, ktorí by vedeli, do ktorej ambulancie pôjdu, ako budú ošetrení. Malo by ísť aj o röntgenové, aj laboratórne vyšetrenie, CT, ktoré sú indikované. Nebude sa tak chodiť po celej nemocnici, ale bude to sústredené na jednom mieste," priblížil námestník liečebno-preventívnej starostlivosti a primár urgentného príjmu Milan Henčel.



Blízko sa podľa neho nachádzajú i operačné sály, pacienta, ktorý si tak bude vyžadovať operačný zákrok, presunú o dvere ďalej na tom istom podlaží. Nemocnica rovnako do budúcnosti predpokladá, že tam bude i oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. "Všetka ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť pre urgentných pacientov, ktorí si vyžadujú zabezpečenie vitálnych funkcií, bude zhromaždená na jednom mieste," zhrnul.