Bojnická nemocnica dokončí investície z plánu obnovy v prvom polroku
Autor TASR
Bojnice 12. marca (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pokračuje s realizáciou rekonštrukcií, ktoré financuje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Jednu časť z projektu už zhotoviteľ stavebne ukončil, ďalšie by mali spoločnosti dokončiť ešte v prvom polroku tohto roka.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška v stredu (11. 3.) na kontrolnom dni na stavbách pripomenul, že bojnická nemocnica získala z plánu obnovy 18 miliónov eur. „Z časti prostriedkov stavia novú centrálnu sterilizáciu, ktorú má zhotoviteľ stavebne dokončiť v polovici apríla. Súčasťou projektu je aj zníženie energetickej náročnosti jednej časti hlavnej budovy, tzv. bloku E, ktorá je stavebne už dokončená,“ priblížil Baška.
Z plánu obnovy podľa neho nemocnica financuje i rekonštrukciu vnútorných priestorov časti hlavnej budovy - bloku AE, ktorú má zhotoviteľ dokončiť v polovici, respektíve koncom mája. „Ide o kompletné prerobenie štyroch poschodí, kde vzniknú priestory pre viaceré oddelenia. Bude tam viac ako 80 lôžok, čo je povinný ukazovateľ plánu obnovy,“ pripomenul s tým, že oddelenia v zrekonštruovanej časti bloku AE by mali byť podľa neho otvorené počas tohto roka, závisieť to bude od povoľovacích procesov.
Riaditeľ holdingu TSK Hospitals Ľuboš Lopatka priblížil, že priestor v zrekonštruovanom bloku nájde oddelenie šestonedelia, chirurgia, urológia a traumatológia. „Konštruované sú tak, že ide o dve izby s jednou sociálnou časťou, pričom na každom oddelení sa nachádzajú i dve jednolôžkové izby,“ spresnil.
Oddelenia podľa riaditeľa v súčasnosti pracujú v náhradných priestoroch, to znamená, že majú menej postelí, ako by si situácia vyžadovala. „V bloku nejaké lôžka pribudnú, v starých priestoroch je v izbách však viac postelí, ako sa uvažuje do budúcna, celkovo to tak nebude prírastok 80 lôžok, nárast bude menší,“ vysvetlil Lopatka.
Ďalšou časťou projektu z plánu obnovy sú moderné technológie na centrálnej sterilizácii, respektíve urgentnom príjme v podobe novej fotovoltiky, ktorú tam už inštalujú. „Z príspevku sa nám refundoval i urgentný príjem, ktorý stál viac ako päť miliónov eur. Sčasti sa refundovalo i nové OAIM,“ doplnil Baška.
TSK zo svojich zdrojov zrekonštruoval i kuchynsko-jedálenský blok. Kolaudácia by sa mala uskutočniť ešte počas marca alebo apríla, kuchyňa by sa tak mala presťahovať zo zapožičaných priestorov bývalej základnej školy na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi. Kraj ju sčasti doplní i kuchynským vybavením z iných zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Krajská samospráva podala žiadosť i na projekt zníženia energetickej náročnosti vybraných objektov nemocnice - monobloku, pavilónu psychiatrie a administratívnej budovy. „Ide o projekt v hodnote viac ako 11 miliónov eur,“ dodal Baška. TSK na investíciu žiada financie z Fondu na spravodlivú transformáciu, žiadosť vyhodnocujú.
