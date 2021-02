Bojnická nemocnica eviduje enormný nápor pacientov s koronavírusom

Bojnice 18. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach eviduje enormný nápor pacientov s ochorením COVID-19. Kapacitu reprofilizovaných lôžok rozšírila, i tak ich má naplnené na 100 percent. TASR o tom vo štvrtok informoval námestník riaditeľa pre ekonomicko-technický úsek bojnickej NsP Jozef Stopka.



"K 75 pôvodne reprofilizovaným lôžkam sme doplnili ďalších 16. Máme tak 91 lôžok, ktoré sú už obsadené pacientmi s ochorením na COVID-19. Piati ľudia sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu," povedal Stopka.



Nápor pacientov označil námestník za enormný, NsP zatiaľ zdravotnú starostlivosť o pacientov s COVID-19, ale aj ďalších ľudí, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zvláda. "Vďaka ľudskému a odbornému prístupu s pocitom zodpovednosti našich zdravotníckych zamestnancov v tejto náročnej dobe sa množstvo pacientov po prekonaní rôznych chorôb vrátane COVID-19 vracia domov k rodinám, a to je pre všetkých najväčšia odmena," skonštatoval.



Bojnická nemocnica eviduje výrazné zlepšenie situácie medzi zdravotníckymi zamestnancami po ich vakcinácii proti ochoreniu COVID-19. Práceneschopných k štvrtku je 34 z nich.



"K 16. februáru sme vo vakcinačnom centre v našej nemocnici zaočkovali 4148 občanov. Zaznamenali sme mierny výpadok dodávky vakcín, avšak Ministerstvo zdravotníctva SR nám dalo prísľub, že v najbližšom období túto situáciu bude riešiť. Zatiaľ vakcíny máme," priblížil Stopka.



Zdravotníci podľa neho denne zaočkovali vakcínou proti COVID-19 od 200 do 250 občanov, pričom nemocnica má ambíciu tieto počty zaočkovaných ľudí zvýšiť.