Bojnická nemocnica eviduje nedostatok špecialistov, zverejnila výzvu

Bojnice 5. augusta (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach eviduje nedostatok lekárov vo viacerých odboroch. Na sociálnych sieťach a inzertných portáloch preto zverejnila výzvu. Špecialistov hľadá i do budúcna pre plánovaný internistický pavilón, v rámci ktorého chce rozšíriť spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



"Situácia v nemocnici reflektuje problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu v celej republike. Hľadáme lekárov pre viacero špecializácií. Voči normatívom nám ich momentálne chýba 23," načrtla v piatok námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť (LPS) bojnickej nemocnice Elena Strapková Boydová.



Táto situácia podľa nej trvá už viacero rokov, za posledné roky je počet lekárov v nemocnici približne rovnaký. V súčasnosti zamestnáva 164 doktorov. "V niektorých špecializáciách je situácia až kritická, v diabetológii lekára nemáme, máme len doktora, ktorý nám zabezpečuje konziliárne vyšetrenia. V odbore traumatológia nám chýbajú traja lekári," ozrejmila s tým, že nemocnica má záujem do budúcnosti posilniť i onkológiu.



Zdravotnícke zariadenie preto zverejnilo výzvu, prostredníctvom ktorej hľadá lekárov v špecializáciách, kde eviduje ich nedostatok, ale i v tých, kde sa môže do budúcna stať, že ich bude potrebovať, keďže tí súčasní sú v dôchodkovom veku alebo môžu odísť, priblížila Strapková Boydová. Takáto situácia je podľa nej v odbore infektológia.



Nemocnica už v súčasnosti hľadá lekárov i do nového internistického pavilónu, kde má záujem priniesť aj nové internistické špecializácie ako endokrinológia, hepatológia či reumatológia.



"Odchod zdravotníckych pracovníkov kvôli pandémii sa v bojnickej nemocnici dotkol predovšetkým sestier, v poslednom období však pozorujeme, že sa to pravdepodobne dotkne aj lekárov, nakoľko boli preťažení, veľmi veľa pracovali a mali veľmi veľa nočných služieb," spomenula námestníčka.



Strapková Boydová ubezpečila, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti je pre pacientov zabezpečené, výzvu nemocnica zverejnila, aby proaktívne hľadala lekárov, ktorí jej chýbajú. Na výzvu už zareagovalo i viacero záujemcov, situácia však pre konkurenčné prostredie nie je jednoduchá.



K štrajkovej pohotovosti lekárskych odborov sa podľa informácií Strapkovej Boydovej pridalo i viacero doktorov z nemocnice, ktorí sú pripravení podať výpovede. "Do piatku sme v súvislosti s aktivitou Lekárskeho odborového združenia výpoveď nedostali," podotkla.



Ešte kritickejšiu situáciu ohľadom nedostatku personálu eviduje NsP pri zdravotných sestrách. "Máme dočasne zatvorené, prípadne spojené niektoré oddelenia. Záujmom nemocnice je ale zachovať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti a všetky oddelenia," uzavrela námestníčka pre LPS.