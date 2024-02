Bojnická nemocnica má k dispozícii novú rádiodiagnostickú stenu

Bojnice 13. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach má k dispozícii novú rádiodiagnostickú sklopnú stenu. Diagnosticko-terapeutický prístroj zakúpila z fondov Európskej únie v rámci projektu zmierňovania dopadov pandémie COVID-19. Je jediným svojho druhu v Trenčianskom kraji.



"Prístroj je výnimočný tým, že sa na ňom dajú robiť komplexné vyšetrenia, či už gastrointestinálneho traktu alebo ciev. To znamená, diagnosticko-terapeutické vyšetrenia. Pacienta tak diagnostikujeme, nájdeme chybu a dokážeme ju opraviť," uviedol primár rádiodiagnostického oddelenia a námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Richard Zachar.



Rádiodiagnostická stena podľa neho umožňuje robiť dynamické vyšetrenia v reálnom čase. "Pri röntgene ide o statickú snímku, tu máme röntgenový obraz v pohybe. Môžeme si pacienta polohovať, natáčať takmer o 360 stupňov, ako to lekár, ktorý vyšetruje, potrebuje k zobrazeniu orgánového systému," priblížil.



Zariadenie nemocnici chýbalo sedem rokov, keďže predchádzajúci prístroj sa pokazil, nedalo sa ho už opraviť a 500.000 eur na zakúpenie nového zdravotnícke zariadenie nemalo, spomenul riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Techniku financovala nemocnica z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Glatz ozrejmil, že v rámci obstarávania nemocnica ušetrila významnú časť prostriedkov a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sa jej podarilo zmeniť zmluvy tak, aby nevyčerpané prostriedky mohla investovať do nákupu rádiodiagnostickej steny. "Je to veľká príležitosť rozvíjať ďalej operačné odbory chirurgie, cievnej chirurgie, urológie, gynekológie a gastroenterológie," podotkol riaditeľ.



Veľkú časť pacientov, ktorých v nemocnici doteraz nevedeli potrebným spôsobom diagnostikovať, museli podľa neho posielať na iné pracoviská, kde boli niekoľkomesačné čakacie lehoty. "Podľa kategorizácie nemocníc máme teraz tieto výkony hradené, máme kompetenciu ich vykonávať a poskytnúť ich pacientom bez čakacej lehoty," doplnil.



Bojnická nemocnica získala v rámci výzvy nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,6 milióna eur, celkové náklady boli viac ako 1,7 milióna eur, spoluúčasť financoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), vyčíslil predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že sklopná stena stála tretinu z celkových nákladov.



Nemocnica podľa neho obstarala i mobilné odberové miesto, vyšetrovaciu techniku na COVID-19, osobné auto, laparoskopickú vežu, tri EKG prístroje, defibrilátory či 60 klasických a 70 nastaviteľných akútnych lôžok.