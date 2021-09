Bojnická nemocnica má nového riaditeľa, po Vidovi nastupuje Glatz

Bojnice 7. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach má od septembra nového štatutárneho zástupcu. Vladimíra Vidu na poste vystriedal Peter Glatz, ktorého poveril riadením zdravotníckeho zariadenia predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. Pre TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Vido odišiel z bojnickej nemocnice na vlastnú žiadosť a uprednostnil inú pracovnú ponuku v zdravotníckom sektore. Na svojom poste skončil k 31. augustu," ozrejmila.



Glatza poveril predseda TSK riadením nemocnice od 1. septembra. "Glatz má za sebou bohaté pracovné skúsenosti. Na riaditeľský post nastupuje z pozície manažéra pre value for money na Úrade TSK," priblížila Kukučková.



Nový štatutárny zástupca nemocnice podľa nej pôsobil na viacerých postoch vo viacerých firmách zdravotníckeho sektora či vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. "Špecializuje sa na analýzu a ekonómiu zdravotníctva, spracovanie a vyhodnocovanie údajov z prevádzkových a zvlášť medicínskych databáz a pacientskych záznamov," uviedla.



Útvar hlavného kontrolóra TSK vykonal v bojnickej nemocnici v uplynulom období na základe poslaneckého návrhu i kontrolu, ktorá sa mala okrem iného dotýkať údajného nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami. V krajskom zastupiteľstve sa skloňovalo i odvolanie predchádzajúceho riaditeľa. Kontrolu útvar hlavného kontrolóra už ukončil. "Táto problematika bude predmetom rokovania najbližšieho septembrového zasadnutia Zastupiteľstva TSK, ktorému predchádza prerokovanie výsledkov kontroly v jednotlivých komisiách. Bližšie informácie budú k dispozícii až po rokovaní zastupiteľstva," dodala hovorkyňa TSK.