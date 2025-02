Bojnická nemocnica má novú endoskopicko-laparoskopickú vežu

Bojnice 19. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach obstarala novú endoskopicko-laparoskopickú zostavu. Veža bude slúžiť pre laparoskopické a hystero-resektoskopické gynekologické operácie. Oproti doposiaľ používanej operačnej zostave poskytuje mnohé benefity pre skvalitnenie gynekologických operácií pacientiek. NsP o tom informovala na sociálnej sieti.



"Nová veža má predovšetkým vysokú rozlišovaciu schopnosť obrazu. Doteraz používaný SD kamerový systém nahradil nový 4K systém so špeciálnymi zobrazovacími módmi ako napríklad zvýraznenie cievnych a anatomických štruktúr," uviedla nemocnica.



Moderný kamerový systém podľa nej obsahuje aj špeciálny fluorescenčný mód pre vyhľadanie a zobrazenie nádorových tkanív pri operáciách, a to všetko v reálnom čase operácie, čo umožňuje operatérovi vidieť patologické tkanivo špecifickou zelenou farbou a presné hranice už zdravého tkaniva.



"Súčasťou systému je aj kombinovaná laparoskopicko-hysteroskopická pumpa s odsávaním, ktorá presne dávkuje a meria podané množstvo fyziologického roztoku, čím zabezpečuje čistotu operačného poľa a zabezpečuje potrebný tlak v operačnom priestore," doplnilo zdravotnícke zariadenie. Nová veža je podľa neho vybavená aj elektro-chirurgickým prístrojom, ktorý obsahuje veľké množstvo špeciálnych módov.



"Gynekologické oddelenie má odteraz k dispozícii aj špeciálny hysteroresektoskop s automatickým odsávaním vyoperovaného tkaniva do zberných nádob. Dĺžka operácie sa týmto zariadením významne skracuje a je výrazne šetrnejšia k samotným pacientkam," ozrejmila nemocnica.



Obstaraním endoskopickej zostavy sa gynekologické oddelenie podľa nej zaradilo medzi špičkové pracoviská, ktoré využívajú najmodernejšiu zdravotnícku techniku.