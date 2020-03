Bojnická nemocnica nemá dostatok respirátorov ani ochranných pomôcok

Bojnice 19. marca (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach nemá aktuálne v súvislosti so šírením nového koronavírusu dostatok respirátorov pre zdravotnícky personál. Výpadok pociťuje aj pri iných ochranných pomôckach.



"Máme pripravené ochranné pomôcky, ale evidujeme totálny nedostatok respirátorov. Rúška si šijeme vo vlastnej réžii, s respirátormi sme vyslovene na dne. Musíme nejako prežiť do utorka (24. 3.), keď by sa ich mala vytvoriť rezerva," uviedol vo štvrtok riaditeľ NsP Prievidza Vladimír Vido.



Nemocnica podľa neho adresovala aj výzvu podnikateľom v rámci okresu, či nemajú na skladoch respirátory pre lekárov prvého kontaktu. "Máme s tým vážne problémy. Lekár nemôže odmietnuť ísť k pacientovi, pretože sme povinní ho vystrojiť patričnými ochrannými prostriedkami. Tieto však určite budú," vysvetlil. "Na zabezpečení ochranných prostriedkov pracujeme, nejaké máme, sme predzásobení potravinami, lieky nám chodia zatiaľ v poriadku, akurát s respirátormi pre lekárov je to len tak-tak," zhrnul Vido.



"Je to v rukách štátu, Správy štátnych hmotných rezerv a Ministerstva zdravotníctva SR," reagoval na nedostatok ochranných pomôcok Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý je zriaďovateľom NsP.



TSK podľa neho už v stredu (18. 3.) začal s distribúciou jednorazových ochranných pomôcok, ako sú rúška, rukavice a návleky na obuv, v počte 8000 kusov s tým, že vybavené boli najskôr pohotovosti a do piatka (19. 3.) vybavia všetkých všeobecných lekárov. "Pevne verím, že tento, respektíve budúci, týždeň nás znova oslovia štátne hmotné rezervy a ministerstvo zdravotníctva, aby sme si mohli ísť zobrať ďalšie ochranné pracovné prostriedky pre lekárov, nemocnice," ozrejmil.



Bojnická nemocnica má dovedna dve filtračné zóny, jednu pre pacientov prichádzajúcich do nemocnice a ďalšiu pre zdravotnícky personál. Zabezpečila ich v spolupráci s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany a Slovenského Červeného kríža. Cez filtračnú zónu pred svojím areálom tam od utorka 17. marca, keď ju zaviedli, prešlo viac ako 900 ľudí, šesť z nich s pozitívnou cestovateľskou anamnézou sa chcelo dať v nemocnici otestovať. "Boli zriadené preto, aby sme v prvom rade ochránili zdravotnícky personál, ktorý budeme určite v nasledujúcich týždňoch veľmi potrebovať. Nemôžeme si dovoliť, aby nám vypadli zdravotníci, či už sú to sanitári, lekári, sestry, musia byť pripravení na očakávaný nápor zo strany pacientov," dodal Baška.