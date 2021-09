Bojnická nemocnica opätovne zaviedla triáž pacientov

Bojnice 27. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach od pondelka opätovne zaviedla triáž pacientov pri vstupe do areálu. Reaguje tak na aktuálnu epidemickú situáciu. Informovalo o tom zdravotnícke zariadenie na svojej stránke.



Stan, ktorý bude slúžiť ako filter pre pacientov, zriadila nemocnica v spolupráci s dobrovoľníkmi civilnej ochrany v rámci prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID–19. V prevádzke bude každý pracovný deň v čase od 6.00 h do 18.00 h.



"Personál v stane bude každému návštevníkovi nemocnice merať telesnú teplotu, vypisovať čestné vyhlásenie pacienta a na záver dostane návštevník lístok s dátumom, že prešiel vstupným filtrom," uviedla bojnická NsP.



V prípade, že sa v stane prihlási pozitívny pacient, ktorý potrebuje RTG vyšetrenie, jeden z pracovníkov stanu ho bude sprevádzať na RTG do pavilónu COVID–19.



"Vedenie nemocnice sa rozhodlo pre tento krok preto, aby zabránilo možnému riziku rozšírenia nového koronavírusu v priestoroch nemocnice," dodala NsP.



Nemocnica od pondelka v nadväznosti na epidemiologickú situáciu spustí i prevádzku oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19 s 25 lôžkami. Rovnako i urgentný príjem pre ľudí, ktorí majú ochorenie COVID-19, prípadne podozrenie naň.