Bojnická nemocnica plánuje inštalovať pre dva pavilóny fotovoltiku
Dodávateľa prác vybrala cez verejnú súťaž, investíciu v hodnote viac ako 160. 000 eur bude financovať zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR.
Bojnice 15. októbra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach plánuje zabezpečiť inštaláciu fotovoltického zariadenia pre pavilóny urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie. Dodávateľa prác vybrala cez verejnú súťaž, investíciu v hodnote viac ako 160.000 eur bude financovať zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Predmetom zákazky je inštalácia obnoviteľných zdrojov a ich pripojenie k sieti nízkeho napätia pre pavilóny urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie,“ spresnila nemocnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Pre centrálnu sterilizáciu plánuje nemocnica umiestniť na streche monobloku pavilónu B, F a E 96 kusov fotovoltických panelov. V prípade urgentného príjmu pôjde o 124 kusov fotovoltických panelov, ktoré chce umiestniť na streche monobloku existujúceho pavilónu D a G.
Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť IMAO electric so sídlom v Považskej Bystrici, zmluvu o dielo s ňou uzatvorila nemocnica začiatkom októbra. Cena diela je 160.204,28 eura.
„Nakoľko je výstavba urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, je potrebné dosiahnuť hodnotu globálneho ukazovateľa primárnej energie týchto novostavieb aspoň o 20 percent nižšiu, ako je hodnota globálneho ukazovateľa primárnej energie hornej hranice energetickej triedy A0 pre danú kategóriu. Z tohto dôvodu nemocnica pristúpila k dodatočnej inštalácii obnoviteľných zdrojov,“ vysvetlilo zdravotnícke zariadenie.
