Bojnická nemocnica pre zhoršujúcu sa situáciu pozastaví operácie

Bojnice 7. októbra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pozastaví plánované výkony a hospitalizácie. K opatreniu pristúpila pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti. Opatrenie vstúpi do platnosti 11. októbra.



"Po redukcii nášho personálu po predchádzajúcej vlne pandémie z dôvodu dlhodobých práceneschopností či pre odchody zo zdravotníctva a vzhľadom na neustále stúpajúci počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 už ďalej nie je fyzicky možné zabezpečiť personál pre všetky činnosti v našej nemocnici, a to zvlášť pre pacientov s ochorením COVID-19 a tých bez neho," uviedol riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Z tohto dôvodu preto podľa neho nemocnica od 11. októbra zastavuje plánované operácie a hospitalizácie. "Akútnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o onkologických pacientov a starostlivosť súvisiacu s pôrodom naďalej poskytujeme v plnom rozsahu," dodal Glatz.



K 5. októbru bolo v bojnickej nemocnici hospitalizovaných spolu 14 pacientov s ochorením COVID-19, 11 z nich nemalo očkovanie.