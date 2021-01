Bojnická nemocnica pozastavila plánované operácie

Bojnice 7. januára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach pozastavila plánované operácie a poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotníci sa naďalej starajú o desiatky pacientov s ochorením COVID-19.



"Aktuálne máme v nemocnici hospitalizovaných 71 pacientov pozitívnych na nový koronavírus, päť ľudí je na umelej pľúcnej ventilácii," povedal vo štvrtok námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť NsP Prievidza Milan Henčel.



NsP podľa neho naďalej rieši problém s nedostatkom personálu. "Práceneschopných (PN) je už dlhší čas v priemere 80 až 90 zamestnancov, plus máme i ďalšie PN. K štvrtku je to približne 133 zamestnancov, ktorí sú mimo pracovného procesu a pozitívnych na COVID-19 je 84 pracovníkov," konkretizoval.



Únava a hektika je podľa námestníka citeľná a viditeľná na všetkých zamestnancoch. "Naším poslaním a povolaním je to, že sa staráme o chorých. Je to však vyčerpávajúce, už to trvá dosť dlho. Nie je to nádcha alebo chripôčka, pacienti prichádzajú vo veľmi vážnom stave," podotkol.



Nemocnica sa rovnako stará o pacientov, ktorí nemajú ochorenie COVID-19. "V našom zdravotníckom zariadení boli už plánované operácie zredukované pred časom, a to vzhľadom na nutnosť reprofilizácie lôžok. Teraz sme ich z príkazu Ministerstva zdravotníctva SR úplne zrušili," dodal Henčel.



V NsP vo štvrtok otvorili vakcinačné stredisko a začali s očkovaním zdravotníkov proti ochoreniu COVID-19. Nemocnica predpokladá, že postupne bude očkovať 200 ľudí denne.