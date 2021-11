Bojnická nemocnica bude bezplatne testovať darcov krvi

Bojnice 12. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zabezpečí pred samotným darovaním testovanie darcov krvi. Antigénové testovanie budú môcť absolvovať spravidla vždy v utorok v mobilnom odberovom mieste (MOM) pred areálom zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica o tom v piatok informovala na svojej stránke.



"Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii a narastajúcemu počtu hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 sa muselo aj naše transfuziologické oddelenie prispôsobiť novým pravidlám týkajúcim sa zhromažďovania ľudí v bordových a čiernych okresoch," uviedla nemocnica.



Darovanie krvi je podľa nej skutočným darom života, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. "Počas samotného darovania však dochádza k zhromažďovaniu darcov a tu je našou povinnosťou zabezpečiť chod tak, aby sa predišlo nekontrolovateľnému šíreniu infekcie medzi darcami a naším personálom," vysvetlila bojnická NsP.



Sprísnený režim OTP, teda očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19, zaviedla nemocnica na tamojšom hematologickom a transfuziologickom oddelení teraz v novembri, a to v záujme obmedzenia kontaktu personálu s rizikovými darcami, respektíve nerizikových darcov s rizikovými. "Momentálne najúčinnejšou ochranou pred infekčnými ochoreniami je očkovanie. Medzi našimi dlhoročnými darcami sa stále nachádza veľa nezaočkovaných, ktorých si tiež nesmierne vážime a radi ich u nás privítame. Preto sme sa rozhodli zabezpečiť im antigénové testovanie," priblížilo zdravotnícke zariadenie.



Pred samotným darovaním krvi v deň odberu, spravidla vždy v utorok, darca krvi po príchode do nemocnice absolvuje antigénové testovanie v miestnom MOM. "Darca, ktorý sa preukáže SMS objednávkou obsahujúcou konkrétny dátum a čas darovania, bude uprednostnený. Testovanie je pre darcov krvi bezplatné. Požiadavka sa netýka kompletne očkovaných osôb proti ochoreniu COVID-19, respektíve osôb do 180 dní po prekonanom ochorení COVID-19," dodala nemocnica.