Bojnická nemocnica preventívne zatvorila pľúcne oddelenie

Bojnice 30. marca (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach preventívne uzatvorila tamojšie pľúcne oddelenie. Opatrenie súvisí s úmrtím 60-ročného muža, ktorý tam bol hospitalizovaný a v pondelok v domácej liečbe zomrel. Primárnu príčinu úmrtia pacienta určí pitva, nemocnica potvrdila, že mužovi diagnostikovali COVID-19. Úmrtie pacienta, pozitívne testovaného na COVID-19, potvrdilo pre TASR i Ministerstvo zdravotníctva SR.



"Aktuálne čakáme na výsledky pitvy, čo bolo primárnou príčinou úmrtia," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Pacient bol hospitalizovaný na pľúcnom oddelení od 20. marca, cestovateľská a epidemiologická anamnéza, opakovane dopytovaná, bola z jeho strany negatívna. Až na avízo jedného zamestnanca sme dostali podnet na testovanie, ktoré sa realizovalo v nedeľu (29.3.) s pozitívnym výsledkom," povedal pre TASR námestník nemocnice Milan Henčel.



Pacient bol podľa neho stabilizovaný a v pondelok ho už preložili do domácej starostlivosti. "Vzhľadom na to, že tam bola pozitivita, tak sme kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ktorý nám odobril, že keď je pacient stabilizovaný, afebrilný, bez subjektívnych ťažkostí, môže byť prepustený do domácej karantény," doplnil.



Bojnická nemocnica zatvorila pľúcne oddelenie. "Zamestnanci sú v karanténe, pacientov sme zadržali. Zobrali sme základné odbery tým, ktorí boli v najbližšom kontakte s týmto pacientom a podľa výsledku, ktorý očakávame v utorok, sa budeme riadiť ďalej," dodal Henčel.