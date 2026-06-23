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Bojnická nemocnica prijala pre horúčavy viaceré opatrenia
Medzi opatrenia patrí zvýšená hydratácia, úprava mikroklímy na oddeleniach, sledovanie vitálnych funkcií pacientov, zvýšená hygiena a chladenie pacientov.
Autor TASR
Bojnice 23. júna (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach prijala v súvislosti s aktuálnymi horúčavami viaceré opatrenia. Zvýšeným príjmom tekutín, sledovaním vitálneho stavu či vetraním izieb chce predísť zhoršeniu zdravotného stavu pacientov. TASR o tom informovala pracovníčka marketingu TSK Hospitals Zuzana Bartovičová.
„V súvislosti s vysokými teplotami aplikujeme opatrenia na prevenciu dehydratácie, prehriatia a celkového zhoršenia zdravotného stavu pacientov, ktoré sú v priamej kompetencii ošetrovateľského personálu,“ uviedla Bartovičová.
Spresnila, že medzi opatrenia patrí zvýšená hydratácia, úprava mikroklímy na oddeleniach, sledovanie vitálnych funkcií pacientov, zvýšená hygiena a chladenie pacientov.
„Personál pravidelne a proaktívne ponúka pacientom tekutiny v menších dávkach počas celého dňa, a to najmä seniorom, ktorí často nepociťujú smäd. Zabezpečujeme tiež intenzívne vetranie izieb a spoločných priestorov v ranných a neskorých večerných hodinách, dôsledné zatemňovanie okien pomocou žalúzií či roliet, aby sa zabránilo prehriatiu interiéru, keďže pacientske izby nie sú klimatizované,“ priblížila Bartovičová.
Ošetrovateľský personál vo zvýšenej frekvencii podľa nej tiež kontroluje vitálne funkcie pacientov ako krvný tlak, pulz a telesnú teplotu, monitoruje príznaky dehydratácie, ako sú suché sliznice či koža. „Vo zvýšenej miere aj zabezpečuje hygienu, osviežuje pacientov utieraním končatín vlažnou vodou, častejšie meníme inkontinenčné pomôcky a rovnako u všetkých pacientov častejšie obmieňame posteľnú bielizeň,“ dodala.
„V súvislosti s vysokými teplotami aplikujeme opatrenia na prevenciu dehydratácie, prehriatia a celkového zhoršenia zdravotného stavu pacientov, ktoré sú v priamej kompetencii ošetrovateľského personálu,“ uviedla Bartovičová.
Spresnila, že medzi opatrenia patrí zvýšená hydratácia, úprava mikroklímy na oddeleniach, sledovanie vitálnych funkcií pacientov, zvýšená hygiena a chladenie pacientov.
„Personál pravidelne a proaktívne ponúka pacientom tekutiny v menších dávkach počas celého dňa, a to najmä seniorom, ktorí často nepociťujú smäd. Zabezpečujeme tiež intenzívne vetranie izieb a spoločných priestorov v ranných a neskorých večerných hodinách, dôsledné zatemňovanie okien pomocou žalúzií či roliet, aby sa zabránilo prehriatiu interiéru, keďže pacientske izby nie sú klimatizované,“ priblížila Bartovičová.
Ošetrovateľský personál vo zvýšenej frekvencii podľa nej tiež kontroluje vitálne funkcie pacientov ako krvný tlak, pulz a telesnú teplotu, monitoruje príznaky dehydratácie, ako sú suché sliznice či koža. „Vo zvýšenej miere aj zabezpečuje hygienu, osviežuje pacientov utieraním končatín vlažnou vodou, častejšie meníme inkontinenčné pomôcky a rovnako u všetkých pacientov častejšie obmieňame posteľnú bielizeň,“ dodala.