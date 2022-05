Bojnická nemocnica skončila vlani v strate

Bojnice 13. mája (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza v Bojniciach skončila minulý rok v strate vo výške približne 5,4 milióna eur. Ku koncu marca tohto roka evidovalo zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) záväzky vo výške 25,8 milióna eur, po oddlžení by mohol jeho dlh klesnúť na 14,1 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Krátkodobé záväzky NsP Prievidza sú k 31. marcu vo výške 25,7 milióna eur. Z toho 9,2 milióna eur dlží dodávateľom, 14,7 milióna eur v rámci zdravotného a sociálneho poistenia, 300.000 eur daňovému úradu," konkretizovala Kukučková.



Ďalších 1,4 milióna eur podľa nej predstavovali mzdy zamestnancom, ktoré im nemocnica vyplatila v apríli, ostatné krátkodobé záväzky sú vo výške 100.000 eur. Dlhodobé záväzky (sociálny fond) predstavujú 100.000 eur.



Jedným z veriteľov je i spoločnosť BFF, ktorá už dávnejšie odkúpila pohľadávku vo výške takmer dva milióny eur. Či sa zapojila do procesu oddlženia, nemocnica nevie.



"Za predpokladu, že sa procesu oddlžovania zúčastnia všetci oprávnení veritelia, kvalifikovaný odhad je, že po oddlžení zostane bojnickej nemocnici dlh vo výške 14,1 milióna eur," ozrejmila Kukučková.



V súvislosti so zastavením vzniku ďalšieho dlhu pripravuje NsP štruktúru poskytovania zdravotnej starostlivosti a manažment pacienta tak, aby v nových zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami dokázala maximalizovať výnosy. "Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, v rámci nej aj jednodňová zdravotná starostlivosť, bude v bezlimitnom prostredí, t.j. budú preplatené všetky výkony, ktoré jej Všeobecná zdravotná poisťovňa uzná," doplnila hovorkyňa TSK.



Cieľom nemocnice je podľa nej poskytnúť maximum možnej zdravotnej starostlivosti v odborných ambulanciách a v ambulancii jednodňovej starostlivosti. NsP tiež pripravuje projekty na konsolidáciu nákupu všetkých tovarov do laboratórií nemocnice a nákupu špecializovaného zdravotníckeho materiálu. "Okrem toho boli prijaté opatrenia smerom k zvýšeniu tržieb od zdravotných poisťovní a tiež opatrenia vedúce k vyššej efektivite jednotlivých primariátov. Veríme, že tieto opatrenia pomôžu zlepšiť cash-flow nemocnice, čo bude mať priamy vplyv na postupné uhrádzanie starých, ale aj nových záväzkov," dodala Kukučková.



Nemocnice sa mohli uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur. Rezort zdravotníctva v marci podpísal mandátne zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na oddlžení. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) odhadol, že z vyčleneného balíka sa vyčerpá okolo 300 miliónov eur. Čo ďalej s dlhmi nemocníc, sa bude podľa jeho slov riešiť po ukončení oddlžovania. Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 801,58 milióna eur, najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 718,70 milióna eur.