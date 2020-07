Bojnická nemocnica skončila vlani v zisku, no s dlhom vyše 16 miliónov

Bojnice 7. júla (TASR) – Celkový dlh Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach predstavuje približne 16 380 000 eur. Hospodárenie v minulom roku uzatvorila v dôsledku oddlženia so ziskom 8 970 000 eur. Vyplýva to z výročnej správy zdravotníckeho zariadenia.



„Niektoré ozdravné opatrenia nemocnice sú plnené úplne, niektoré čiastočne a niektoré vôbec. Týka sa to hlavne ozdravných opatrení investičného charakteru, ako bolo napríklad vybudovanie nového oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, či vybudovanie internej jednotky intenzívnej starostlivosti, kde sa v dôsledku problémov s elektrickou energiou a rozvodmi celé toto posúva," informovala ďalej Elena Štefíková, vedúca oddelenia zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom nemocnice.



Bojnická nemocnica tiež v rámci svojho ozdravného plánu podľa nej neuspela vo výberovom konaní na záchranky.



NsP Prievidza vlani zlepšila svoj hospodársky výsledok bez oddlženia o 1,4 milióna eur oproti roku 2018. Vlani cez oddlženie znížila dlh o 13,5 milióna eur na sociálnej poisťovni a 2,8 milióna eur obchodných záväzkov.



„Chceli sme zvýšiť objem poskytovania zdravotnej starostlivosti pre hornú Nitru, zároveň sme sa museli pohybovať v limitoch, ktoré určili zdravotné poisťovne. Zvýšili sme počet hospitalizácií, ošetrovacích dní, zároveň sme skrátili pobyt pacienta v nemocnici. Za zdravotnú starostlivosť sme dostali o 2,5 milióna viac ako v roku 2018," doplnil riaditeľ NsP Prievidza Vladimír Vido.



Ekonomiku NsP podľa neho ovplyvnilo zvýšenie výkonov, navýšenie platieb od poisťovní, ktoré poskytli 25.170.000 eur, šetrenie na materiáli a službách, ako i tlmenie nákladov.



„Nemocnica má stále po oddlžení vysoké záväzky voči dodávateľom. Voči súkromným dodávateľom je to viac ako päť miliónov eur, to je obrovské číslo. Oproti minulému roku kleslo, ale hrozivé je z iného pohľadu, a to že prestáva platiť takzvaná exekučná amnestia zo zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý nepovoľoval exekúciu zdravotníckych zariadení," upozornil poslanec TSK Michal Ďureje.



Medializované informácie zo strany ministerstva zdravotníctva podľa neho hovoria, že už nie je snaha riešiť túto situáciu legislatívne.



„My reálne máme pár mesiacov na to, aby sme niečo s miliónovými pohľadávkami urobili. Problémovo sa javia pohľadávky voči spoločnosti BFF, ktorá neprihlásila do oddlžovania svoju pohľadávku. Ona nechce peniaze, chce niečo iné," ozrejmil.



NsP Prievidza má rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti ako fakultné nemocnice. Ďureje preto navrhuje, aby sa TSK zaoberal možnosťou zaradenia bojnickej nemocnice do koncovej siete, najmä potom, čo padla stratifikácia.



Exekučnú amnestiu pre nemocnice rieši združenie samosprávnych krajov SK8, ktoré pripravuje legislatívny návrh. Predseda TSK Jaroslav Baška chce podať i poslanecký návrh v parlamente, reagoval na Ďurejeho.