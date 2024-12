Bojnická nemocnica zatiaľ neeviduje výpovede z nadčasov

Bojnice 16. decembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zatiaľ neeviduje výpovede lekárov z nadčasov. Pre TASR to v pondelok potvrdil riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Zdravotnícke zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja eviduje 92 výpovedí od lekárov. Celkovo ich tam pracuje 160. Ak sa situácia nezmení, bude to znamenať zastavenie chodu zdravotníckeho zariadenia, podotkol pred časom Glatz. Výpovede podľa neho podali lekári, na ktorých stoja služby v nemocnici. Ohroziť to tak môže chod oddelení, urgentného príjmu či operatívy.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.