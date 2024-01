Bojnická nemocnica zriadila expozíciu retro ambulancie zo 60. rokov

Bojnice 30. januára (TASR) - Expozíciu retro ambulancie zo 60. rokov 20. storočia zriadila vo svojich priestoroch Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Zdravotnícke vybavenie a ďalšie predmety si môžu návštevníci a pacienti pozrieť v jednej z miestností pri vestibule. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Lenka Kukučková.



Nemocnica sa rozhodla zatraktívniť svoje priestory, a to nielen umením. "Prinavrátili sme vstupnému vestibulu pôvodnú podobu, v akej bol navrhnutý. Nechali sme vyznieť svetlo, ktoré preniká cez sklenené vitráže, a ukázali sme pôvodné mramorové steny vo vestibule," povedal riaditeľ nemocnice Peter Glatz.



Zdravotnícke zariadenie vzniklo v roku 1961. "Okrem priestorov a technologického vybavenia boli od začiatku neoddeliteľnou súčasťou nemocnice aj umelecké diela. K tejto myšlienke sa nemocnica vrátila a vo vestibule zriadila výstavný priestor pre umelcov i žiakov škôl z regiónu," priblížila Kukučková.



Priestor, ktorý donedávna slúžil ako miestnosť pre informátora, teraz ponúka pohľad späť do minulosti. "Chceli sme ľuďom ukázať, ako vyzerala zdravotná starostlivosť a vybavenie v časoch, keď bola nemocnica otvorená," ozrejmil riaditeľ. Predmety, ktorými miestnosť zamestnanci nemocnice podľa neho vybavili, našli v skladoch.