Bojnická NsP má obsadené takmer všetky lôžka pre pacientov s COVID-19

Bojnice 29. decembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zaznamenala počas vianočných sviatkov bežný prírastok pacientov s ochorením COVID-19. Najväčší nápor zaregistrovala 27. decembra. Reprofilizované lôžka má naplnené takmer na 100 percent, informoval v utorok TASR Jozef Stopka z nemocnice.



"V nemocnici máme hospitalizovaných 185 pacientov, s COVID-19 je to 53 ľudí, na umelej pľúcnej ventilácii je šesť pacientov. Obsadenosť reprofilizovaných lôžok je na úrovni 98 až 100 percent, ale k utorku nanovo otvárame dočasne uzatvorenú ošetrovaciu 'COVID-19 jednotku' s 25 lôžkami," uviedol ďalej Stopka.



Ochorenie COVID-19 má k utorku podľa neho 89 zamestnancov, služby nateraz sa nemocnici darí zabezpečiť. "Zatiaľ NsP Prievidza zvláda pomerne ťažkú situáciu aj čo sa týka starostlivosti o pozitívnych pacientov, ako aj pacientov prijímaných do nemocnice s inými diagnózami," skonštatoval.



Proti ochoreniu COVID-19 by mali zdravotníkov z bojnickej nemocnice začať očkovať 5. januára. "Zisťujeme predbežný záujem zo strany zamestnancov, ale predpokladáme, že sa zaočkovať dá približne 30 až 40 percent z nich," dodal Stopka.