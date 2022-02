Bojnická nemocnica kvôli pozitívnym pacientom zatvorila chirurgiu

Bojnice 9. februára (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach musela v utorok (8. 2.) zatvoriť tamojšie chirurgické oddelenie. Pozitívny test na nový koronavírus tam malo viacero hospitalizovaných pacientov.



"Na chirurgickom oddelení malo pozitívny test na nový koronavírus 12 pacientov, oddelenie sme preto zatvorili. Pacientov, ktorých môžeme prepustiť do domácej starostlivosti, po otestovaní s negatívnym výsledkom prepustíme. Tí, ktorí musia zostať hospitalizovaní, sú po teste v izolácii," priblížil riaditeľ NsP Peter Glatz.



Nemocnica podľa neho usmerňuje pacientov i na urgentnom príjme a tých, ktorí potrebujú hospitalizáciu, presúva na iné oddelenia.



"Pred dvoma týždňami bola situácia v našej nemocnici lepšia ako teraz. Mali sme hospitalizovaných 40, prípadne 50 pacientov s ochorením COVID-19. Situácia v súčasnosti nie je dramatická, ale pociťujeme zhoršenie. Z piatich umelých ventilácií sú tri obsadené. Z deviatich ventilátorov s vysoko prietokovým kyslíkom sú obsadené dva," ozrejmil riaditeľ.



Na karanténnom oddelení, kde sa podáva aj kyslíková terapia, je z 33 lôžok podľa neho obsadených 21. "Celé pľúcne oddelenie s 28 lôžkami aj s kyslíkovou terapiou vieme okamžite reprofilizovať na oddelenie pre pacientov s ochorením COVID-19. Na detskom oddelení máme pripravených desať lôžok pre deti s týmto ochorením, zatiaľ tam nikto neleží. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení máme obsadené jedno lôžko z piatich," doplnil.



Bojnická nemocnica zabezpečuje pre tri kraje i hospitalizáciu pacientov s psychiatrickými ochoreniami a COVID-19. Z 28 lôžok je tam obsadených 25.



"Počas tejto vlny nebol v našej nemocnici ideálny dostatok personálu, hlavne sestier, ale zatiaľ je to zvládnuteľné. Uvidíme, čo prinesie omikron. Zatiaľ nie sú výrazné výpadky, ale máme kolegov v karanténe," priblížil riaditeľ.



V prípade vrcholu vlny variantu omikron NsP bude podľa neho na vstupnom filtri testovať pacientov a tí, ktorí budú pozitívni, pôjdu do covidového pavilónu. "V tamojšej vstupnej hale sme pripravili triážnu ambulanciu s výpočtovou technikou, kde pacientov ošetríme. Pacientom, ktorí nebudú potrebovať hospitalizáciu, predpíšeme liečbu. V našej lekárni máme i perorálne antivirotiká, pri odchode si ich tak budú môcť vyzdvihnúť," dodal Glatz.