Bojnická nemocnica otvorí oddelenie pre pacientov s COVID-19

Bojnice 23. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach od budúceho týždňa opätovne otvorí samostatné oddelenie pre pacientov s ochorením COVID-19. Reaguje tak na epidemiologickú situáciu. V nemocnici od začiatku tretej vlny hospitalizovali osem pacientov, všetci boli bez očkovania.



"Prvá a druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 nás trochu vycvičila, tak sme na tretiu viac menej nachystaní. My sme veľa oddelení nerušili a neotvárali nanovo. Máme stále pripravené lôžka, takže ešte pred príkazom ministerstva, aby sme reprofilizovali lôžka, sme pripravení," uviedol primár urgentného príjmu bojnickej nemocnice Milan Henčel.



Nemocnica na začiatku tretej vlny pre pacientov, ktorí potrebovali hospitalizáciu, mala pre nich podľa neho pripravené izolačné lôžka na oddelení pľúcnych chorôb. "Vzhľadom na to, že sa nám stav pomaly zhoršuje, chodia nám pozitívni pacienti i na urgentný príjem a máme nejakých i hospitalizovaných, rovnako nám i prišiel príkaz ministerstva na reprofilizáciu, tak od pondelka 27. septembra otvárame 25 lôžok na oddelení pre pacientov s COVID-19. Keďže máme i väčší nárast na ´urgente´, otvárame aj ´červený urgent´," priblížil.



V nemocnici sú v súčasnosti hospitalizovaní štyria pacienti s ochorením COVID-19, ktorí sú v stabilizovanom stave. Jeden ležal aj na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny na umelej pľúcnej ventilácii, toho preložili do martinskej nemocnice. "Celkovo bolo hospitalizovaných od začiatku tretej vlny, približne tri týždne dozadu, celkom osem pacientov, všetci boli bez očkovania a mali zápal pľúc," doplnil Henčel.



Bojnická NsP bola podľa neho medzi prvými na Slovensku, kde zaznamenali ohniská nákazy medzi lekármi. "Máme zaočkovaných približne 75 percent zamestnancov, momentálne nemáme žiadneho pozitívneho zamestnanca. Personálna situácia je hraničná, dosť zamestnancov, ktorí mali komplikácie, zostalo doma. Niektoré mladé sestričky a lekárky sú v radostnom očakávaní," ozrejmil primár.



Zdravotnícke zariadenie sa tak podľa neho obáva, že ak by bolo nútené reprofilizovať viac lôžok, malo by problém udržať bežnú prevádzku i prevádzku COVID-19, muselo by zlučovať oddelenia a rušiť nejaké výkony. "Už odchod jednej sestry z niektorých oddelení môže spôsobiť, že sa nebudú dať naplánovať služby," dodal.