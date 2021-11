Bojnická NsP začala podávať monoklonálne látky ľuďom s COVID-19

Bojnice 22. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach spustila covidový infúzny stacionár na ambulantné podávanie monoklonálnych protilátok. V prevádzke má každý pracovný deň päť monitorovaných lôžok s maximálnou dennou kapacitou 15 pacientov.



"Klinické štúdie preukázali pozitívny účinok podávania kombinácie dvoch monoklonálnych protilátok casirivimab a imdevimab pri liečbe mierneho až stredne ťažkého pacienta s potvrdeným ochorením COVID-19," uviedla ďalej nemocnica na svojej stránke.



Pri včasnom podaní tejto liečby je podľa nej predpoklad, že klinický stav takto liečených pacientov sa stabilizuje, prípadne zlepší, preto mnohí pacienti nebudú vyžadovať hospitalizáciu, čo výrazne zmierni aktuálnu enormnú záťaž nemocníc.



"Pred indikáciou podania monoklonálnych protilátok musí mať pacient potvrdené ochorenie COVID-19, a to RT-PCR testom. Následne nahlási pozitivitu svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý na základe údajov zhodnotí, či spĺňa indikácie na podanie monoklonálnych protilátok," priblížila NsP.



Všeobecný lekár zabezpečí pacientovi výmenný lístok, žiadanku na prepravu do zdravotníckeho zariadenia a dohodne termín podania monoklonálnych protilátok.