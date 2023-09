V Bojniciach budú najskôr na porušenie chodníkovej novely upozorňovať

Bojnice 25. septembra (TASR) - Príslušníci Mestskej polície (MsP) v Bojniciach budú vodičov spočiatku na porušenie zákazu parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti 1. októbra, upozorňovať. Neskôr pristúpia i k pokutám, uplatňovať budú aj tzv. objektívnu zodpovednosť. Informovala o tom samospráva na webe mesta.



"Niektorí obyvatelia Bojníc sa už vopred pripravili na zásadnú zmenu novely zákona o cestnej premávke a prispôsobujú si vstupné dvory vlastných rodinných domov tak, aby auto neparkovali na ulici na chodníku, ale na svojom pozemku," spomenula samospráva.



MsP sa preto bude od 1. októbra podľa nej viac zameriavať na vodičov, ktorí parkujú na chodníku a bude aj operatívne preverovať telefonické podnety o nedovolenom parkovaní. "V prvých dňoch bude MsP teda pôsobiť najmä preventívne a vodičov bude upozorňovať na to, že sa dopustili priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Parkovanie áut na chodníkoch bude teda po novom možné len v prípade, ak toto povolí dopravná značka alebo značenie. Výnimku budú mať len bicykle a motorky," ozrejmila radnica.



Za nedovolené parkovanie na chodníku môžu mestskí policajti vodičom na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 50 eur, v správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte je to 100 eur. "MsP môže priestupok riešiť aj uplatnením tzv. objektívnej zodpovednosti, kde sa majiteľovi vozidla zašle domov rozkaz o uložení pokuty za správny delikt vo výške 78 eur," upozornila samospráva.