Bojnická samospráva plánuje zaviesť poplatok za rozvoj

Bojnice 26. novembra (TASR) - Samospráva Bojníc plánuje zaviesť poplatok za rozvoj. Reaguje tým okrem iného i na masívnu výstavbu v meste. Náležitosti by mala upravovať miestna norma, ktorú v súčasnosti pripravuje radnica. Zaoberať sa ňou budú ešte poslanci v komisiách.



Poplatok za rozvoj by sa mal podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) dotknúť stavieb na bývanie, na pôdohospodársku produkciu, priemyselných stavieb a tých, ktoré sú určené na ostatné podnikanie, ako i ostatných stavieb.



Výnos z poplatku za rozvoj chce mesto využiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku. Konkrétne chce financie použiť na investície do zariadenia starostlivosti o deti, škôl a ďalších zariadení, sociálneho bývania, zdravotníckeho zariadenia, parkov, cestnej infraštruktúry, či na účely zmiernenia následkov zmeny klímy.



Nové VZN by mali mestskí poslanci schvaľovať ešte tento rok.