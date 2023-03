Bojnická samospráva plánuje zrekonštruovať časť Hurbanovho námestia

Bojnice 27. marca (TASR) - Samospráva Bojníc plánuje zabezpečiť rekonštrukciu ľavej časti Hurbanovho námestia. Náklady na investíciu odhadla na 800.000 až jeden milión eur, vyžiadala si ju rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu, ktorú aktuálne zabezpečuje vodárenská spoločnosť.



Rekonštrukciu ľavej strany námestia označila viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová za vynútenú investíciu. Vodárenská spoločnosť by mala práce na oprave kanalizácie a vodovodu ukončiť v týchto dňoch. "Keďže rozkopávku neuvedie do pôvodného stavu, túto situáciu sa budeme snažiť využiť v náš prospech, keďže sme plánovali realizovať rekonštrukciu a revitalizáciu druhej časti námestia," podotkla Kováčová Píšová.



Ide podľa nej hlavne o úpravu povrchu, to znamená chodníkov, ale aj cesty, ktorú chce mesto zrekonštruovať do takého štandardu, ako je druhá, už obnovená časť námestia. "Cesta je vo veľmi zlom stave, jej povrch by mal byť v rovnakej výške ako pravá strana, čo teraz nie je," spomenula.



Mesto už má stavebné povolenie na úpravu druhej časti námestia, v súčasnosti rieši jeho aktualizáciu na platné normy. "Aktuálne sa nevieme zapojiť do žiadnej výzvy z fondov Európskej únie, musíme to riešiť z vlastných zdrojov, ktoré pre nás znamenajú úverové prostriedky. Hovoríme o investícii v hodnote 800.000 eur až jeden milión eur podľa rozpočtu, ktorý sa bude pripravovať," priblížila zástupkyňa primátora.



Investícia do rekonštrukcie centra počíta i s úpravou dopravného riešenia. "Riešime tam obmedzenie a spomalenie dopravy, to znamená, že prejazd po ceste by mal byť umožnený len mestským a prímestským autobusom, zariadeniam, ktoré námestie využívajú na svoju činnosť. Prejazd tam bude obmedzený na rýchlosť 30 kilometrov za hodinu," konkretizovala viceprimátorka. Ostatnú dopravu chce samospráva presmerovať na komunikácie v blízkosti mestských záchytných parkovísk.



Samospráva pôvodne počítala, že investíciu zrealizuje do začiatku letnej turistickej sezóny, čo už dnes nestíha. "Ten stav, aký je tam teraz, však nemôže zostať. Kým sa reálne začne realizácia, chceme dať povrch chodníkov do opticky prijateľnej formy, umiestnime tam tiež tabuľky s ospravedlnením," ozrejmila Kováčová Píšová.



Radnica plánuje súťaž na dodávateľa prác vyhlásiť po aktualizácii projektu, termín odhadla Kováčová Píšová na máj. Zástupcovia mesta podľa nej diskutovali aj s tamojšími prevádzkarmi, ktorí ich prosia, aby práce v júli a auguste nerealizovali, rekonštrukcia by sa tak mohla začať v septembri.