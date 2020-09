Bojnická samospráva požiada štát o návratnú finančnú výpomoc

Bojnice 26. septembra (TASR) - Mesto Bojnice požiada Ministerstvo financií SR o návratnú finančnú výpomoc v súvislosti s výpadkom príjmov z podielovej dane pre pandémiu nového koronavírusu. Bezúročnú pôžičku chce využiť na prefinancovanie projektu zatepľovania mestského úradu. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Návratnú finančnú výpomoc poskytne rezort financií maximálne len do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb podľa prognózy ministerstva. Pre mesto Bojnice je stanovená vo výške 139.549 eur," uviedla poverená vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Bojniciach Klaudia Bartková.



Prvú splátku by malo mesto podľa nej splatiť v roku 2024, poslednú v roku 2027. "Splátky sú v rovnakej výške, a to 34.887,25 eura," doplnila.