Bojnická zoo chce zrekonštruovať pavilón opíc ešte v tomto roku

Bojnice 22. mája (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice chystá rekonštrukciu pavilónu opíc. Práce sa dotknú vonkajších výbehov i vnútornej expozície, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR ich chce zrealizovať ešte v tomto roku.



S komplexnou rekonštrukciou pavilónu opíc začala bojnická zoo v roku 1996, ukončila ju v roku 2002. "Aj keď v roku 2002 bola budova v rámci Českej a Slovenskej republiky hypermoderná, dnes sa už na to nik nepozerá," povedala v stredu pre TASR hovorkyňa zoo Andrea Klasová.



Problematické sú podľa nej najmä sklá vo vnútornej expozícii, ktoré oddeľujú návštevníkov od zvierat. Sú popraskané, a preto nebezpečné ako pre zvieratá, tak pre návštevníkov. "Je potrebné preto urobiť kroky, aby sme budovu zrekonštruovali. Nie je to lacná investícia, sklá sú totiž bezpečnostné, hrubé niekoľko milimetrov," podotkla.



Klasová priblížila, že okrem výmeny skiel sa rekonštrukcia dotkne i vonkajších výbehov a ďalších častí vnútornej expozície. Výmenou prejdú i oceľové rámy okolo skiel, opravia sa i vnútorné ubikácie. "Rekonštrukciu rozdelíme na dve etapy, keďže nemáme možnosti presunúť zvieratá niekam inam. Najskôr sa budú robiť vonkajšie výbehy, potom vnútorné po častiach v závislosti od toho, ako sa nám podarí pracovať so zvieratami, ktoré potrebujeme presunúť do častí, kde sa robiť nebude," vysvetlila hovorkyňa zoo.



Dodávateľa prác musí zoo podľa nej vybrať cez verejné obstarávanie. "Pevne dúfame, že do konca roku 2024 rekonštrukciu dokončíme," dodala.



Vláda SR schválila bojnickej zoo na odstránenie havarijného stavu pavilónu opíc 230.000 eur na svojom výjazdovom rokovaní minulý týždeň v Handlovej. Financie na tento účel pôjdu z rozpočtovej kapitoly MŽP SR.