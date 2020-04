Bojnická zoo dočasne zmenila logo, apeluje na dodržiavanie opatrení

Bojnice 1. apríla (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice dočasne zmenila svoje logo. Odizolovaním písmen v názve chce apelovať na dodržiavanie opatrení v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Zároveň tak vyjadruje podporu aj Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO).



"Rozhodli sme sa zmeniť logo a izolovaním jednotlivých písmen zdôrazniť jednoduché rady, ktoré môžu pomôcť spomaliť šírenie ochorenia COVID–19 a minimalizovať jeho následky. Reagujeme tým na aktuálnu situáciu a dočasnou zmenou svojho loga chceme apelovať na dodržiavanie nariadení a odporúčaní," informoval o tom v stredu TASR hovorca zoo Jaroslav Slašťan.



Týmto krokom zoo tiež podľa neho vyjadruje podporu WHO a jej kampani zdôrazňujúcej dodržiavanie odstupu ľudí. "Zostaňme v bezpečí, držme si sociálny odstup. Buďme ohľaduplní, zodpovední a disciplinovaní, a hlavne neprepadajme panike. Nevieme, aké časy prídu, ale zachovajme si čistý ľudský charakter," vyzval Slašťan.