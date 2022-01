Bojnická zoo dostala vianočné stromčeky, využila ich i na kŕmenie

Bojnice 10. januára (TASR) - Niekoľko desiatok nevyužitých vianočných stromčekov dostala v uplynulých dňoch darom Národná zoologická záhrada v Bojniciach. Ošetrovatelia ich využili na kŕmenie zvierat, ako pomôcku na hranie i úpravu chovných priestorov. Informoval o tom hovorca zoo Pavel Procner.



"Počas vianočných sviatkov stúpa niekoľkonásobne aj produkcia odpadu, do ktorého môžeme zaradiť aj živé vianočné stromčeky. Jedným z následných využití živých stromov je ich poskytnutie farmárom, zoologickým záhradám a podnikom, ktoré chovajú zver konzumujúcu ihličnany," pripomenul Procner.



Každý rok sa podľa neho nahromadia stromy najmä podnikateľom, ktorí nedokázali svoj tovar do Vianoc predať. "Ide naozaj o pomerne veľké množstvo týchto produktov, ktoré si nájdu ďalšie využitie práve za bránami zoologickej záhrady, kde sa nimi kŕmia naše zvieratá. V tomto období sme prijali približne 100 kusov stromčekov a ďalšiu dodávku očakávame počas nastávajúcich dní," priblížil s tým, že vo všetkých prípadoch ide o stromy, ktoré nenašli uplatnenie v domácnostiach a nenašli si cestu k spotrebiteľom.



"Stromčeky, ktoré naša zoologická záhrada dostáva darom, si u nás nájdu širokospektrálne využitie. Ale musíme dbať hlavne o bezpečnosť zvierat, preto prijímame len stromčeky, ktoré nedokázali obchodníci predať, a tak určite neboli ozdobené," vysvetlila vedúca odboru záhradníctva a výživy bojnickej zoo Marta Ovčiariková.



V prvom rade ich zoo podľa nej využíva ako doplnok kŕmnej dávky v zimnom kŕmnom období, a to hlavne pre kopytníky, ktoré sa vo svojom prirodzenom geografickom prostredí stretávajú s ihličnatými stromami a prirodzene skrmujú ihličie zo stromov. "Zvieratá v stromčekoch často nájdu i svoju obľúbenú hračku, zdroj zábavy, čím zabezpečujeme ich welfare chov. Na úseku vtáctva sa stromčeky využívajú pre estetickú a funkčnú úpravu chovných priestorov a vo voliérach," doplnila.



Takto vie zoo využiť približne 200 kusov stromčekov. "Po tom, ako ihličie zvieratá obhryzú, zvyšky stromov spracovávame na štiepku, ktorú využijeme ako podstielku alebo dekoráciu," uzavrela Ovčiariková.