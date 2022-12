Bojnická zoo má po takmer 40 rokoch nového slona, samca Temba

Bojnice 1. decembra (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach získala po takmer 40 rokoch nového slona. Samec slona afrického Tembo sa narodil podobne ako slonice Maja a Gula v Zimbabwe, do Bojníc prišiel v posledný novembrový deň z Viedne.



Hlavný zoológ Branislav Tám skonštatoval, že ide o najväčší vianočný darček, aký si vie predstaviť, dospelý samec Tembo má 37 rokov, váži päť ton a meria približne tri metre v kohútiku. "Celý proces a transport sme pripravovali niekoľko mesiacov, mali sme v rámci inštitúcií niekoľko vzájomných stretnutí. Náš chovateľ tam strávil týždeň na stáži. Bolo to veľmi náročné, keďže bolo potrebné Temba pripraviť na transport," spomenul Tám.



Štyridsaťročné samice Maja a Gula sa podľa ošetrovateľa Michala Liptáka nového slona zatiaľ dosť boja, spojiť sa ich chystajú v nasledujúcich dňoch. "Tembo je povahovo veľmi dobrý, veľmi krotký, rád spolupracuje. Povely má nemecké a anglické, štandardné pri slonoch. Ovláda základné povely, vie ku nám prísť, otočiť sa, cúvať, podať nohu, aby sme ju mohli ošetriť, podať chobot, ucho," priblížil Lipták.



Tembo za svoj život splodil sedem potomkov, Tám v tejto súvislosti nevylúčil, že by sa mohla zoo dočkať mláďat. "Všetko je možné, uvidíme, ako sa nám ho podarí spojiť so samicami. S adaptáciou nám prišli pomôcť aj kolegovia z Viedne," podotkol.



Samec nie je určite posledným slonom, ktorý prišiel do Bojníc. "Nový pavilón je koncipovaný pre štyroch slonov, keďže ho obývali zatiaľ naše dve samice, bolo prirodzené, že sa budeme obzerať po ďalšom, aby sme rozšírili našu chovnú skupinu," poznamenala vedúca odboru marketingu a propagácie bojnickej zoo Andrea Klasová.



Aktuálne je podľa nej pavilón zatvorený, zoo pevne verí, že Temba návštevníci čoskoro uvidia, pretože sa zatiaľ veľmi dobre aklimatizuje. "Pozrieť sa na neho budú môcť možno už tento víkend," dodala.