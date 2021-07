Bojnická zoo otvorila novú ubikáciu pre africkú faunu

Bojnice 1. júla (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach vo štvrtok otvorila novú ubikáciu pre africkú faunu. Pavilón s vonkajšími priestormi za približne osem miliónov eur obývajú zatiaľ slonice Maja a Gula, postupne by k nim mali pribudnúť i ďalšie zvieratá.



"Je to jedna z najväčších investícií. Som šťastný, že aj návštevníci môžu oceniť našu tvrdú prácu a množstvo hodín, ktoré sme strávili v rámci príprav, projektovania pavilónu slonov," skonštatoval vedúci zoologického odboru Branislav Tám. Bojnickú zoo podľa neho ešte čaká zmena systému v chove slonov a množstvo ďalšej práce, ktorú návštevníci zatiaľ nebudú vidieť.



"Chceli sme dať našim sloniciam dôstojné priestory, ktoré budú hodné súčasnej doby," doplnil Tám.



Maja a Gula sú jediné slony na Slovensku, starší pavilón obývali do decembra minulého roka, keď ich chovatelia presunuli do nových priestorov. "Slony sú veľmi konzervatívne, trvalo im to dosť dlhú dobu, aby sa adaptovali na nový pavilón. V súčasnosti ho využívajú viac-menej celý, posledný týždeň a pol ich trénujeme na to, aby si zvykli na vonkajšie priestory. Ide to pomaly, je to naozaj práca krok po kroku," ozrejmil Tám.



Presné náklady na vybudovanie ubikácie africkej fauny zoo ešte nemá k dispozícii, keďže je stavba tesne po kolaudácii a niektoré veci ešte bude dorábať, vysvetlil riaditeľ zoo Milan Šovčík s tým, že celková investícia predstavuje približne osem miliónov eur a financoval ju štát zo svojho rozpočtu. "Stavba aj výbeh spĺňajú tie najprísnejšie kritériá, ktoré sú prijaté pre chovateľov afrických slonov v rámci Európskej asociácie zoologických záhrad. Toto bolo základné kritérium, ktoré sme museli splniť na to, aby sme vôbec mohli pokračovať v chove slonov do budúcna," doplnil.



Slonice nebudú jedinými obyvateľkami novej ubikácie, zoo tam plánuje dobudovať teráriá a menšie expozície. V budúcnosti by sa k Maji a Gule mali nasťahovať i ďalšie slony. "Očakávame teraz návštevu expertov na slony z Európy, s ktorými posúdime náš súčasný chov a budeme sa snažiť prejsť do chráneného kontaktu tak, ako sme deklarovali. Bude to bezpečnejšie pre chovateľov. Je to z toho titulu, aby sme vedeli v budúcnosti prijať ďalšie slony," priblížil hlavný zoológ s tým, že zoo o tomto podľa neho rokuje v rámci európskeho chovu.