Bojnická zoo plánuje postaviť zázemie pre žirafy i záchytné centrum
Autor TASR
Bojnice 20. októbra (TASR) - Kolekcia zvierat Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach sa v budúcich rokoch rozšíri o žirafy. Po bratislavskej tak bude druhou zoo na Slovensku, ktorá tento druh bude chovať. Okrem zázemia pre žirafy plánuje organizácia vybudovať i záchytné centrum pre veľké mačkovité šelmy.
Vedúca odboru marketingu a vzdelávania Andrea Klasová spomenula, že bojnická zoo sa snaží o to, aby sa rozvíjala, či už z pohľadu návštevníka, ale i tzv. welfare zvierat. „Aktuálne sa kreslí nový projekt na pavilón žiráf, ktoré v našej zoo návštevníci veľmi žiadajú. Na pavilón už máme prisľúbené finančné prostriedky. Veríme, že ho budeme otvárať ešte nie v budúcej, ale tej nasledujúcej sezóne,“ povedala Klasová v pondelok.
Podotkla, že získanie žiráf nie je jednoduchým procesom. „Ide o mesiace či roky rôznych rokovaní, či už s koordinátorom daného druhu, alebo odborníkmi, aby nám žirafu pridelili a mohli sme ju umiestniť v našej zoo. Vieme, že žirafa je stádové zviera, určite by teda nebolo vhodné, aby sme chovali len jedného jedinca. Budeme sa preto snažiť, aby to boli minimálne dva alebo tri,“ vysvetlila.
Nový pavilón žiráf chce zoo predbežne umiestniť vo vrchnej časti svojho areálu, kde sa nachádzajú antilopy či jeleň bieloústy. „Predpokladáme, že nový pavilón žiráf zvýši návštevnosť, rovnako rozptýli ľudí do celej zoo. Vidíme totiž, že väčšina návštevníkov sa pohybuje v spodnej časti zoologickej záhrady, prejdú cez pavilón slonov a vrchný okruh už nenavštívia,“ priblížil riaditeľ zoo Emil Divéky.
Zoo plánuje vybudovať i nové záchytné centrum pre veľké mačkovité šelmy, to návštevníkom podľa Klasovej prístupné nebude. „Je však veľmi dôležité pre štát, keďže evidujeme veľký problém s nelegálnymi chovmi veľkých mačkovitých šeliem. Ak Slovenská inšpekcia životného prostredia odhalí, že sa tieto zvieratá chovajú nelegálne v súkromných chovoch alebo majú nevhodné podmienky, nemá ich kam umiestňovať. Takýmto spôsobom chceme pomôcť štátu a umiestniť ich u nás,“ priblížila.
Rozvojové projekty chce zoo hradiť z viacerých zdrojov, záchytné centrum by mala financovať z fondov Európskej únie, časť pavilónu pre žirafy z prostriedkov svojho zriaďovateľa - Ministerstva životného prostredia SR, ozrejmil Divéky. Envirorezort odhadol, že do rozvojových projektov pôjde približne päť miliónov eur.
Bojnická zoo je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku. Pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955, pripomína si tak 70. výročie svojho založenia. Od jej vzniku prešlo jej bránami vyše 26 miliónov návštevníkov. Dnes je domovom pre viac ako 2700 jedincov vyše 360 druhov zvierat a je zapojená do 33 chovných programov na záchranu celosvetovo ohrozených živočíchov.
