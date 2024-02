Bojnická zoo preventívne umiestnila vtáky do uzatvorených priestorov

Bojnice 3. februára (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice prijala preventívne opatrenia proti vtáčej chrípke ešte pri zistení prvých prípadov na území Slovenska. Vtáky, ktoré znesú nižšie teploty, umiestnili ošetrovatelia do uzatvorených priestorov. Pre TASR to uviedla vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.



"V roku 2020 sme zažili vtáčiu chrípku, boli sme aj 40 dní zatvorení, preto nenechávame nič na náhodu. Riešime to zodpovedne, tiež máme strach, aby sme neprišli o chovné páry," spomenula Klasová. Zoo vtedy podľa nej prišla o 54 jedincov, u 11 zaznamenali úhyn, 43 museli dať utratiť. Hlavne išlo o lyžičiarov bielych, rôzne druhy kačíc i samica pelikána ružového.



"Bojnická zoo pristúpila k preventívnym opatreniam ešte vlani pred Vianocami, keď boli prvé náznaky vtáčej chrípky na Slovensku. Do expozícií pre chovateľov sme nasadili dezinfekčné rohože, ukryli sme tiež do vnútorných priestorov 90 percent exotického vtáctva, ktoré môže byť vonku v takomto počasí," priblížila Klasová.



V minulosti zoo pristúpila i k prekrývaniu vodných plôch vo svojom areáli, kam nalietava vtáctvo i z voľnej prírody. "Pristávajú k nám na vodné plochy najmä kačice, pretože pre ne je jednoduchšie prísť sem a nakŕmiť sa spolu s našimi vtákmi, ako hľadať potravu niekde inde," ozrejmila Klasová.



K prekrytiu veľkého rybníka sieťou podľa nej zoo nepristúpi, keďže ide o veľkú plochu s množstvom stromov. Rybník je však celý uzatvorený, keďže sú všetky vtáky zazimované a sú vo vnútorných expozíciách. "Malý rybník sme zatiaľ neprekryli sieťou, nachádzajú sa tam však vtáky z voľnej prírody a nekŕmia sa. Je to prekvapivé, keďže kačice sú na to zvyknuté, chodia tam, aj keď tam momentálne krmivo nenájdu," dodala vedúca odboru marketingu.



Vtáčiu chrípku v uplynulom období zaznamenali odborníci na juhu i severe Slovenska, a to pri Sekuliach v okrese Senica a Devínskej Novej Vsi u voľne žijúcich labutí, v komerčnom chove nosníc v Zlatnej na Ostrove v okrese Komárno u voľnej žijúcej labuti a husi v katastri obce Gerlachov v okrese Poprad.