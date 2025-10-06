< sekcia Regióny
Bojnická zoo prijala do rehabilitačnej stanice tri bociany
Bocian s poškodeným krídlom podľa nej zostane už v starostlivosti Národnej zoo Bojnice, keďže jeho hendikep mu neumožňuje opätovný návrat do voľnej prírody.
Autor TASR
Bojnice 6. októbra (TASR) - Národná zoologická záhrada Bojnice prijala do svojej rehabilitačnej stanice trojicu mladých bocianov. Vtáky pochádzajú z územia Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, dva z nich plánuje zoologická záhrada opätovne vypustiť do voľnej prírody. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti.
„Dva bociany našli v okrese Humenné. Jedného odchytili nad záhradami rodinných domov, mal zlé držanie ľavého krídla. K poškodeniu kĺbu mohlo dôjsť na hniezde alebo môže ísť o vývojovú chybu. Druhého našli na okraji cesty vo veľmi zlej kondícii. Tretí sa nachádzal v okrese Svidník a tiež sedel na okraji cesty,“ spresnila zoo.
Bocian s poškodeným krídlom podľa nej zostane už v starostlivosti Národnej zoo Bojnice, keďže jeho hendikep mu neumožňuje opätovný návrat do voľnej prírody. „Ďalšie dva bociany po rehabilitácii vypustíme pravdepodobne na jar budúceho roka,“ dodala.
